Festa compleanno Antonietta Marcato, 109 anni, la sesta donna più longeva di tutto il Veneto

Antonietta Marcato è la sesta nel Veneto a varcare il traguardo dei 109 anni, dopo Rita Vantini di Negrar di Valpolicella (109 anni 311 giorni), Giuseppina Zecchini di Verona (109 anni 305 giorni), Isabella Pelà di Rovigo (109 anni, 259 giorni), Maria Zanetti di Mirano (Venezia) (109 anni, 5 giorni) e Genoveffa Dante di Piove di Sacco (Padova) (109 anni, 5 giorni). Inoltre è la cinquantaseiesima in Italia.

La festa per il suo centonovesimo compleanno è stata un'occasione di condivisione e di partecipazione che ha visto i familiari più stretti accanto alla veterana del Club Over 100: «Per me è bellissimo essere qui oggi - ha detto Antonietta - alla presenza di tante persone che mi vogliono bene. E' un'emozione essere circondata di tanto affetto alla mia età. Tutti mi hanno fatto gli auguri, ma sono io che auguro a tutti il meglio per la loro vita». Alla cerimonia sono intervenuti, fra gli altri, il vicepresidente della Provincia di Padova Vincenzo Gottardo, l'assessora alle politiche Educative e Scolastiche, Coesione Sociale, Volontariato e Servizio Civile, Edilizia Scolastica del Comune di Padova, Cristina Piva, il presidente della Fondazione Oic Onlus Andrea Cavagnis e il direttore della Fondazione Oic Onlus Fabio Toso.

Antonietta Marcato, decana degli anziani padovani, è un'autorevole candidata all'iniziativa “Il più grande raduno dei centenari". II tentativo di record sarà organizzato sabato 4 maggio 2024 presso la Civitas Vitae Angelo Ferro di Padova. Attualmente il record è detenuto dall'Australia con 45 persone coinvolte. Il tentativo di battere il primato del mondo sarà una grande festa di amicizia intergenerazionale, coinvolgendo istituzioni e associazioni di volontariato, tutti uniti per questo grande obiettivo simbolico. I centenari e le centenarie sono una presenza importante per la società ed il territorio, rappresentando il ponte tra un lontano passato ed un futuro ancora da scrivere. Sono una vera risorsa di coesione sociale, avendo maturato un ineguagliabile patrimonio di esperienze: «Da sempre - dichiara il presidente Cavagnis - il nostro motto è “la longevità come risorsa” ed in questo senso i centenari ne sono ovviamente la massima espressione, rappresentando un inestimabile patrimonio di esperienze e vita. La calorosa adesione alla sfida del Club Over 100 da parte delle amministrazioni locali venete, non a caso un territorio con un’altissima concentrazione di Over 100, dimostra come sia stato compreso il valore simbolico dell’iniziativa. Auspichiamo infatti che ogni centenario sia accompagnato alla festa non solo dai suoi familiari (figli, nipoti e bisnipoti), ma anche dal suo sindaco, testimoniando così anche visivamente come l’alta qualità di vita dei loro comuni favorisca proprio una vita longeva».

Lo scorso 27 marzo, a Palazzo Madama in Senato a Roma, il senatore Antonio De Poli ha presentato la proposta di legge «Un albero per ogni centenario», che prevede incentivi per le amministrazioni locali che mettono a dimora un albero per ogni residente centenario, nella gestione degli spazi verdi a livello urbano e nell’ambito di interventi di rigenerazione urbana e ambientale: «E’ una proposta che ha una doppia chiave, green, di attenzione all’ambiente, certamente, ma ha anche un’impronta sociale perché i nostri anziani sono i testimoni viventi del passato. E’ importante valorizzarli perché è nell’incontro tra le generazioni che si costruisce l’identità di una Comunità e di una Nazione», rimarca De Poli.