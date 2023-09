Flomart, vetrina eccellenze padovane: «Grande opportunità di aprirsi a nuovi mercati»

«Il cardine del successo di Flormart è nel combinare l’eredità di una grande storia con la capacità di trovare risposte innovative alle nuove sfide del mercato e di guardare agli sviluppi futuri del mondo del florovivaismo» dichiara Nicola Rossi, Presidente di Padova Hall. «Una storia che nasce nel 1974 e che quest’anno giunge alla sua 72esima edizione mantenendo intatta per quasi mezzo secolo la sua vocazione. È una vetrina unica di tutto ciò che di meglio la nostra provincia offre in tutta la filiera del settore, una grande opportunità di rilancio economico per le nostre aziende e un’occasione unica di aggiornamento professionale per tutti gli operatori. Con le sue 291 imprese, prima provincia in Veneto per numerosità, Padova sarà per tre giorni punto di riferimento internazionale per il settore – aggiunge Rossi - E proprio in questa provincia Flormart trova la sua collocazione naturale, anche per la presenza dello storico distretto di Saonara nato nel 1820 con cui da sempre l’evento è in dialogo».

Il Salone Internazionale vedrà quest’anno una presenza significativa delle aziende del territorio, sostenute da un progetto di marketing territoriale promosso da Camera di Commercio di Padova e Venicepromex – Azienda per l’internazionalizzazione del sistema camerale veneto. «A Flormart – conclude Rossi – avranno l’opportunità preziosa di aprirsi a nuovi mercati incontrando i buyer esteri presenti, ma anche di confrontarsi sulle sfide che attendono il settore. Si tratta di un’iniziativa di promozione e valorizzazione delle eccellenze padovane frutto di una positiva sinergia tra gli attori economici del territorio».