Fortnine crea dipendenza? L'iniziativa di una fondazione padovana a supporto dei genitori

Uno specialista comportamentale britannico nel 2018 uso come termine di paragone la dipendenza di eroina per il caso di una bimba di nove anni finita in psicoterapia per aver giocato troppo ai videogame. Ma è notizia di questi giorni da il gruppo di genitori canadesi che nel 2019 avevano denunciato una «gravissima dipendenza da Fortnite» da parte dei figli hanno portato in tribunale gli sviluppatori del gioco. E tra poco si andrà in aula. E' la prima class action di questo tipo.

Fondazione Novella Fronda

L’accusa è che il videogame renda dipendenti esattamente come la cocaina, anzi l'eroina. I genitori hanno portato come documentazione le migliaia di ore trascorse davanti ai videogame (in alcuni casi più di 7.500 in un anno), stati di trascuratezza fisica e squilibri psicologici importanti. In prima linea su questi temi è la Fondazione padovana e milanese Novella Fronda, che da anni si studia e promuove progetti per favorire la crescita sana di bambini e adolescenti e si impegna anche nel sensibilizzare l’opinione pubblica sui danni provocati da un uso improprio della tecnologia informatica.

Sonno

Questo lavoro si è concretizzato nel mese di ottobre in una conferenza online molto partecipata “Sonno e Qualità della Vita” organizzata da Novella Fronda dedicata a questi temi, in cui sono intervenuti esperti del settore. «Se i genitori riusciranno, nel non semplice compito, di far dormire i loro bambini le ore necessarie - spiega il professore Luigi Gallimberti Presidente della Fondazione Novella Fronda - molti dei problemi a quali stanno andando incontro saranno certamente ridimensionati». Proprio per continuare ad indagare il problema ed aiutare genitori e bambini, la Fondazione invita più persone possibili con bambini di questa età, 1-5 anni, a compilare il questionario disponibile a questo link: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeMaqAw2O8UfvD63Nx0ZW_Bn9VFcSsRcX63wXRq3e6P7Tfy4w/viewform