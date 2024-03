Teatro Verdi, rubata una delle rampe fatte di Lego per abbattere le barriere architettoniche

Tremila mattoncini Lego: è il numero di pezzi che l’associazione Talents Lab Lego, con i suoi cinque ragazzi padovani nello spettro autistico, hanno impiegato per realizzare la rampa che rende accessibile anche alle persone con difficoltà motoria il Teatro Verdi e che sabato 9 marzo, durante lo spettacolo Cenerentola, è stata rubata all’esterno del Teatro.

Rampa rubata

Dichiara in merito Chiara Marcolin, direttrice generale del Teatro Stabile del Veneto: «Come ogni sera prima dell’inizio di uno spettacolo anche sabato scorso il personale del teatro aveva posizionato la rampa davanti alla porta d’ingresso della biglietteria per consentire alle persone in carrozzina di accedere al porticato. Quando il nostro personale è tornato per ritirare la rampa, l’oggetto era sparito. Abbiamo sporto denuncia per furto ai carabinieri, ma ci rivolgiamo a chiunque abbia commesso questo atto inqualificabile perché restituisca la rampa sapendo che dietro a questo oggetto esiste un progetto di inserimento lavorativo di persone con disabilità e che da oggi le persone in carrozzina non potranno più accedere autonomamente in teatro. L’installazione della rampa realizzata dall’associazione Talents Lab Lego è una tra le tante azioni che, come Fondazione Teatro Stabile del Veneto, stiamo portando avanti per trasformare i nostri teatri in un luogo d’incontro sempre più accessibile e inclusivo rivolto a più pubblici. Ci auguriamo che venga restituita quanto prima, nel frattempo ci attiveremo per organizzare una raccolta fondi che ci consenta di realizzare prima possibile una seconda rampa con il contributo dei Talents»

Talents Lab Lego

Lo scorso 24 ottobre, infatti, in occasione dell’apertura della stagione 2023/24 era stato inaugurato il progetto dell’associazione Talents Lab Lego che prevedeva la realizzazione di due rampe in mattoncini riciclati per l’abbattimento di alcune barriere architettoniche in teatro, una delle quali difronte alla biglietteria. Al taglio del nastro, che era avvenuto proprio difronte alla rampa che sabato sera è scomparsa, avevano partecipato assieme ai ragazzi dell’associazione Talents Lab Lego l’assessore alla Cultura del Comune di Padova Andrea Colasio, il presidente del Teatro Stabile del Veneto, Giampiero Beltotto e il campione paralimpico di handbike Damiano Marini, testimonial dell’evento.