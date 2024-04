Ultimato il restauro della sede del Gabinetto di Lettura in piazza Insurrezione

A meno di un anno dalla presentazione del progetto sono stati presentati questa mattina i lavori di restauro dell’antico edificio di Piazza Insurrezione storica sede del Gabinetto di Lettura. La Casa dell’Angelo è un palazzo di epoca romanica (le prime notizie del Palazzo risalgono ad un documento del 1370) situato nell'antico quartiere di Santa Lucia e in origine destinato a locanda. Si tratta dell'unico edificio civile medievale sopravvissuto alla demolizione del quartiere avvenuta alla fine degli anni '20 e alla successiva ricostruzione nello stile razionalista italiano tipico del periodo fascista. Dall’ultimo restauro dell’inizio degli anni ’30 del secolo scorso quando divenne la sede del Gabinetto di Lettura, il palazzo presentava ormai diffusi segni di degrado sia esterni che interni.

Il restauro

Il restauro conservativo delle facciate esterne rappresenta dunque un primo, fondamentale passo per recuperare alla città un monumento insigne e rilanciarne la funzione di contenitore culturale. Il Comune di Padova ha avuto un ruolo propulsivo sostanziale, grazie all’impegno in prima persona del Sindaco a favore dell’iniziativa e anche grazie al contributo che ha permesso il temporaneo trasferimento e custodia della biblioteca presso un magazzino esterno. La Fondazione Cariparo ha generosamente fornito sostegno economico all’intervento di restauro, coprendone interamente i costi con un contributo di 495 mila euro. La Soprintendenza Archeologia, Belle Arti E Paesaggio ha autorizzato velocemente il progetto supportandone poi la realizzazione con numerosi consigli tecnici in itinere, mentre la Direzione regionale dell’Agenzia del Demanio ha dato senza difficoltà il proprio nulla osta all’esecuzione dei lavori (il palazzo è di proprietà demaniale) e il Gabinetto di Lettura si è prodigato perché i risultati dell’intervento fossero all’altezza delle aspettative.

Il futuro

A seguire, si auspica che possa essere realizzato, anzitutto il restauro degli ambienti interni, per il cui progetto l’intervento appena concluso ha fornito importanti elementi conoscitivi, ivi compresi gli arredi e la salvaguardia e catalogazione digitale della biblioteca. Ma gli interventi sul patrimonio architettonico e bibliografico, seppur pregevoli, sarebbero insufficienti, in assenza di un progetto più complessivo di rilancio a favore della città di un luogo e di una istituzione culturale così importanti. È condivisa la volontà di recuperare al Gabinetto di Lettura quel ruolo significativo – in alcuni momenti, centrale – che gli è sempre stato proprio nel panorama padovano nei suoi quasi 200 anni di storia.