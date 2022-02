Galileo sbarca sul Delta, con Porto Tolle per una nuova identita’ turistica del territorio

Galileo sbarca nel Delta: assieme al Comune di Porto Tolle per accelerare l’evoluzione sostenibile del turismo post Covid. Sono 100 le imprese del settore turistico di Porto Tolle e più 120 tra professionisti e designer, studenti e esperti di marketing del Galileo Visionary District i protagonisti di una sfida destinata ad accelerare l’evoluzione turistica sostenibile e digitale del cuore del Parco del Delta del Po.

Fare sistema

Tra meraviglie naturalistiche, tesori gastronomici, percorsi sportivi per tutte le età, le strutture della promozione turistica del Comune di Porto Tolle e gli imprenditori privati hanno deciso di fare sistema, sotto la guida dell’Assessorato al Turismo e dello Iat, per aprire una nuova stagione di sviluppo. Un percorso di circa 4 mesi che vedrà il coinvolgimento di oltre 220 soggetti pubblici e privati, collaborare alla definizione delle Linee Guida Strategiche di Marketing turistico per il Comune di Porto Tolle nel triennio 2021/2024.

Crepaldi

«Da 3 anni ci confrontiamo con gli attori della destinazione turistica Po e suo Delta, siano enti pubblici e del settore privato, in un percorso condiviso che ha portato alla creazione di un marchio e di un piano operativo. Come amministrazione comunale ci siamo impegnati in questo periodo a partecipare ai tavoli convocati e a portare il nostro contributo nelle scelte di indirizzo che interessano il settore del turismo nell’area del Delta del Po - dichiara l’assessore al Turismo del Comune di Porto Tolle Raffaele Crepaldi - .L’interesse nei confronti di Porto Tolle come meta turistica è cresciuto in maniera esponenziale, ma per garantire l’equilibrio tra la tutela del patrimonio naturalistico e il benessere della popolazione residente è indispensabile mettere in atto ogni azione possibile per garantire un’offerta di qualità e far crescere la sensibilità sul tema dell’accoglienza. I progetti che proponiamo vanno in questa direzione e la collaborazione con il Parco Scientifico Tecnologico Galileo è per noi motivo di orgoglio. Credo che la formazione degli operatori del settore e un percorso partecipato che li coinvolga direttamente nel delineare Porto Tolle come meta di un turismo sostenibile sia una tappa fondamentale per la crescita e lo sviluppo del nostro territorio.»

Galileo

Saranno 3 i momenti che vedranno il coinvolgimento di Scuola Italiana Design e del Galileo Visionary District in questo progetto strategico: Un percorso di Design Thinking che vedrà una decina di designer e esperti di marketing di Galileo accompagnare la consulta del turismo (25 rappresenti di tutte le categorie del settore del turismo del Comune di Porto Tolle) nello sviluppo di progettualità condivise atte ad esaltare i punti di forza dell’offerta turistica del territorio. Una full immersion di una giornata che andrà in scena presso la sede di Pop Lab a Rovigo alla fine di febbraio. Un workshop di Scuola Italiana Design previsto ad aprile che vedrà coinvolti 25 rappresentanti della Consulta del Turismo di Porto Tolle e circa una 90ina ragazzi del primo anno di Sid suddivisi in 10 gruppi e coordinati da compagni del secondo e del terzo anno come team leader. A supervisionare il lavoro degli studenti saranno 15 docenti di Scuola Italiana Design.

I 100 imprenditori

Nel frattempo, tra febbraio e aprile, sarà attivo per oltre 100 imprenditori del settore del turismo della ristorazione e dell’ospitalità attivi nell’area del Comune del Porto Tolle, il progetto T-School – La formazione per il turismo. Una vera e propria scuola con percorsi di formazione dedicati ai nuovi orizzonti dell’evoluzione dell’offerta turistica grazie all’azione congiunta dei professionisti del Comune del Delta e del Galileo Visionary District. La proposta ammonta a più di 100 ore di formazione, divisi in 4 Aree Tematiche legate all’ Accoglienza Turistica, al Marketing & Comunicazione, alle Lingue per il Turismo (inglese e tedesco), Storia Locale. Ad aggiungersi all’offerta sono previste esperienze di confronto attori della governance turistica pubblica e privata e appuntamenti di formazione peer to peer tra operatori turistici.

Fabris

«Ancora una volta il Galileo Visionary District si mette al servizio del suo territorio di riferimento per accelerare percorsi di innovazione e processi virtuosi sviluppo» spiega Emiliano Fabris, direttore del Pst Galileo Visionary District. «Siamo orgogliosi di potere partecipare, assieme al Comune di Porto Tolle, all’assessorato al Turismo del Comune, alla Iat e alla Consulta del Turismo dell’area ad un progetto partecipato da soggetti pubblici e privati che definirà le linee guida di sviluppo del settore nei prossimo 3 anni».