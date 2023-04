Addio ad Anita Faccin, una vita spesa per gli altri

Stroncata da un male incurabile è morta martedì 4 aprile Anita Faccin, 53 anni, per buona parte della sua vita stimata operatrice socio sanitaria. Le esequie della donna sono state fissate per martedì 11 aprile alle 15,30 nella parrocchia di San Martino di Lupari. La donna era ammalata dal 2017, ma in tutti questi anni ha sempre combattuto con grande energia, infondendo fiducia e speranza agli affetti più cari che non l'hanno mai lasciata sola un secondo. Ultimamente soffriva di polmonite, una situazione che è stata decisiva per il suo fisico già minato dal male. Alla fine è sopraggiunto il decesso nonostante tutte le cure a cui è stata sottoposta.

Chi era

Anita Faccin lascia nel dolore il marito Giovanni Meli, il figlio Kristian, la mamma Dobrilla e il fratello Mauro. Chi ha avuto la fortuna di conoscerla l'ha dipinta come una persona buona, onesta, sempre disposta ad aiutare il prossimo. Un anno dopo aver scoperto la malattia, Anita è stata costretta ad abbandonare il lavoro. Residente con la famiglia a Galliera Veneta, ha lavorato in più reparti dell'ospedale di Cittadella a cominciare dalla Rianimazione, Medicina e Ortopedia, ma anche al centro residenziale per anziani.