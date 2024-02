La gastronomia “La Certosa” a Padova è un viaggio tra i sapori della cucina italiana

Nata nel 1987 nel quartiere Sacra Famiglia, “La Certosa” si è affermata negli anni come punto di riferimento della ristorazione da asporto nella città di Padova. Da gennaio di quest’anno la nuova gestione propone un viaggio gastronomico attraverso i migliori piatti della tradizione regionale italiana.

Dalla tradizione alle novità

La titolare Erika Sorelli e il suo team puntano ad affiancare ai classici piatti della cucina veneta, creati a partire dalle migliori materie prime rigorosamente locali, una serie di novità per un pubblico padovano ormai sempre più attento ed esigente quando si parla di ristorazione.

Tantissima scelta

Da una selezione dei piatti regionali che hanno reso la cucina italiana la più diffusa al mondo, per passare poi ad un’offerta di più di venti specialità di pesce tutti i venerdì, in grado di soddisfare i palati più esigenti, per arrivare ad un buffet quotidiano di oltre 15 piatti vegetariani da assaporare sia come contorni che come veri protagonisti di una cultura alimentare sempre più diffusa.

Su richiesta un menù speciale per cene in casa o in azienda con un rapporto prezzo/qualità insuperabile.

Info

Gastronomia La Certosa,

Via Savona 6, 35142 Padova

lacertosapadova@gmail.com

Telefono 333 1338122

https://www.facebook.com/lacertosa.gastronomia/