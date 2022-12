Arriva Max Gazzè per il concertone, pronto il palco nella "nuova" piazza di capodanno

Tutto pronto per il concertone di capodanno di Max Gazzè. Anche il palco è stato montato in piazza Insurrezione, nuova location scelta per la notte di San Siilvestro, già svuotata anche dall auto che solitamente sfruttando il parcheggio. L'artista sarà il grande protagonista della serata, dove si esibirà ripercorrerendo i successi della sua carriera, tra hit che hanno fatto la storia delle classifiche musicali italiane e brani che, nel loro ritmo travolgente o sognante, raccontano con mirata dedizione di testi e arrangiamenti storie comuni o vite straordinarie, sempre in maniera unica.

Format

Il nuovo format di Capodanno in piazza Insurrezione sarà incentrato sulla musica live con un grande e spettacolare concerto gratuito, il countdown dal grande schermo, effetti speciali, dj set e animazione per continuare a ballare a ritmo di musica fino a fine evento. «Max Gazzé è un'artista di grande fama e talento, in grado di unire diverse generazioni con tantissime hit amate dal grande pubblico - dice l'assessore agli eventi, Antonio Bressa - .Sappiamo che sta preparando un vero e proprio show per la nostra città, per farci entrare con entusiasmo nel nuovo anno. Con lui inauguriamo il nuovo capodanno in piazza Insurrezione dove, al posto dei fuochi d'artificio, la protagonista sarà la musica con un evento di grande livello che posiziona Padova tra le mete più dinamiche e vivaci per l'offerta culturale e di intrattenimento». L'evento sarà gratuito, promosso dal Comune di Padova in sinergia con Zedlive e con la collaborazione di Superfly Lab.

Le precauzioni

Presenti i rappresentanti delle componenti del dispositivo di sicurezza predisposto (Polizia di Stato, Arma dei Carabinieri, Guardia di Finanza, Polizia Penitenziaria, Corpo di Polizia Locale di Padova, Vigili del Fuoco, Soccorso Sanitario), sono state illustrate e concordate le pianificazioni di dettaglio per consentire il regolare svolgimento della serata. Rafforzato il dispositivo di videosorveglianza che, oltre ad avvalersi delle telecamere del circuito cittadino, è stato potenziato con ulteriori installazioni della Polizia Scientifica sul parterre e sui varchi di accesso, quattro, ubicati in via Martiri della Libertà, in via Aquileia, in via Verdi ed in via Busonera. L'area sarà perimetrata per consentire efficaci controlli di sicurezza alle quattro entrate ed ulteriori sei varchi potranno essere utilizzati come uscita.

Gli orari

L'accesso del pubblico avverrà a partire dalle 20,45. La capienza stabilita per l'evento è di 6mila persone ed il conteggio dei presenti avverrà in forma automatizzata e coordinata fra i varchi di ingresso e di uscita. Sarà naturalmente vietato introdurre nell'area di spettacolo oggetti pericolosi, tra cui vetro, giochi pirotecnici e droni. Il personale delle Forze di Polizia nazionali e della Polizia Locale (saranno complessivamente oltre cento gli Agenti schierati al comando del dirigente della Polizia di Stato designato dal questore) vigilerà sul regolare svolgimento all'interno ed all'esterno del perimetro dove saranno pronte ad intervenire anche unità specializzate antiterrorismo. Fra gli spettatori anche Agenti in abiti civili per prevenire e contrastare la commissione di furti ed altri comportamenti illegali o pericolosi.