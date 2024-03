Ventidue anni al servizio della collettività, ora la promozione

Il 19 marzo, le amministrazioni comunali dei comuni di Gazzo e Grantorto in concomitanza del consiglio comunale, alla presenza dei rispettivi sindaci e delle associazioni combattentistiche dell’arma dei carabinieri, degli alpini e della protezione Civile, hanno ringraziato il luogotenente Luca Sarto che lascia il comando della stazione carabinieri di Gazzo Padovano.

Il riconoscimento

In particolare il sindaco di Gazzo Padovano Ornella Leonardi ed il collega di Grantorto Luciano Gavin, a nome delle amministrazioni comunali, in segno di gratitudine per il prezioso servizio prestato hanno consegnato una targa al luogotenente Luca Sarto porgendo i più cordiali saluti ed esprimendo riconoscenza per la professionalità e dedizione con cui ha portato avanti il suo impegno a favore del territorio e della popolazione. Il Luogotenente Luca Sarto che ha iniziato la sua carriera nell’arma dei

carabinieri a Milano, lascia il comando della caserma di Gazzo Padovano per essere trasferito alla stazione capoluogo di Cittadella dopo ben 22 anni di servizio prestato in quel territorio di cui 14 da comandante.