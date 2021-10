Giornata Lilt, anche Palazzo Santo Stefano si colora di rosa

Iniziative in centro per tutto il giorno, che si concluderanno con l'illuminazione della sede della Provincia e il concerto della cantante lirica, Stefania Miotto

Padova e provincia tornano a colorarsi di rosa. Oggi 2 ottobre è iniziata la campagna per la prevenzione del tumore al seno organizzata dalla Lilt, Lega italiana per la lotta contro i tumori di Padova con il patrocinio di Provincia, Camera di Commercio, Università, Ascom e la collaborazione di Croce Verde e Generali Italia con le sue agenzie di Padova e provincia. Già dal mattino davanti a Palazzo Moroni è stato allestito un info point e un ambulatorio mobile. Nel pomeriggio al Caffè Pedrocchi è previsto un momento di intrattenimento e informazione, dove Stefania Miotto (#lacantantelirica) chiacchiererà di sana alimentazione con il medico nutrizionista dello Iov Maria Teresa Nardi e, successivamente, di sport con la fisiatra Lilt Tiziana Russo e le atlete dell’associazione Ugo – Unite gareggiamo ovunque. L’evento sarà intervallato dalle cantautrici della Daigo Music School Chris Lirussi, Ilaria Feis, Annalisa Paolin, Alice Pauro e Chiara Rampazzo.

Palazzo rosa

La serata entrerà nel vivo alle 18.45 con l’illuminazione in rosa di Palazzo Santo Stefano alla presenza del presidente della Provincia di Padova Fabio Bui, del presidente della Lilt Dino Tabacchi e dei sindaci del territorio. Seguirà l’accensione in rosa anche di Palazzo Moroni, del cortile antico di Palazzo Bo’ e della sede della Camera di Commercio in piazza Insurrezione. La serata si concluderà con il contributo musicale della cantante lirica Stefania Miotto.