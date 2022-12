Hydrogen per le mamme e i bambini di Casa Priscilla e di Centro Mondo Amico 

L’azienda leader nell’ambito dello sportswear con sede a Limena ha deciso di donare in occasione del prossimo Natale, capi di abbigliamento delle proprie collezioni alle associazioni padovane Casa Priscilla e Centro Mondo Amico, case famiglia che si occupano di mamme e bambini in difficoltà. Un gesto di ringraziamento e supporto nei confronti di entrambe le strutture che accolgono donne e minori in situazione di disagio familiare grazie al sostegno di tanti piccoli donatori.

Casa Priscilla

Il metodo di lavoro di Casa Priscilla, fondato da Maria Parolin, sorella nella carità ( Suor Miriam), è frutto delle esperienze di accoglienza maturate nei decenni, fa leva sulla sinergia straordinaria tra professionisti e volontari, coniugando competenza e amorevolezza. Casa Priscilla dona una residenza a mamme e bambini in difficoltà e si occupa, inoltre, di dare supporto psicologico, per offrire loro un nuovo contesto famigliare facendoli sentire protetti.