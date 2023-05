Riapre in zona stazione l'ufficio d'informazione e accoglienza turistica

Lo Iat, lufficio d'Informazione e accoglienza turistica di Montegrotto Terme ha una nuova casa in viale Stazione, 56 proprio di fronte allo storico edificio in cui è sempre stato il servizio e dove a gennaio, senza alcun preavviso, era arrivato uno sfratto da parte dell’ente proprietario a causa di indifferibile lavori di ristrutturazione.

Turismo

In questi mesi gli addetti alle informazioni turistiche hanno proseguito il loro lavoro da piazza Roma, con un ufficio all’interno del municipio, e via telefono e web. Riapre ora anche lo sportello nel principale viale cittadino. Per l’amministrazione sampietrina si è trattata di una corsa contro il tempo per individuare una soluzione alternativa, che finalmente è stata trovata. All’interno dei locali dello Iat trovano collocazione anche il Consorzio Terme e Colli Marketing, la Strada del vino, il Consorzio dei Vini dei Colli Euganei e il Parco Letterario Francesco Petrarca.

Pubblico

Gli uffici sono aperti al pubblico dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 18 e il sabato dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 15 alle 18. «Grazie all’impegno degli uffici comunali - afferma il sindaco Riccardo Mortandello — abbiamo trovato in tempi celeri una soluzione alternativa. Ringrazio il vice presidente della Provincia che ha cercato di rimediare al grave sgarbo che ci è stato fatto dall’ente nel comunicarci senza preavviso la necessità di sgomberare la sede storica dello IAT. Non essendo riusciti fino ad ora avere notizie certe sui tempi della sistemazione della vecchia sede, che aveva notevoli problemi strutturali, penso che la soluzione individuata all’interno degli ex locali UniCredit in viale Stazione 56 rimarrà come definitiva»

Iat

«L’aver ospitato in municipio lo Iat per due mesi - aggiunge Mortandello - ci ha confermato e chiarito ancora meglio l’importanza di tale struttura per il territorio. Abbiamo per esempio verificato che spesso anche informazioni di minima come gli orari dei treni, degli autobus o informazioni su cose da fare e da vedere che un tempo venivano fornite direttamente dagli alberghi ora spesso vengono richieste allo Iat perché i portieri sono già molto impegnati e faticano a farsi carico anche di questo. Si tratta però di un servizio importante e sarà nostra cura avviare un’interlocuzioni con gli albergatori affinché i turisti possano trovare già negli alberghi alcune informazioni turistiche».