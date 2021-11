A Padova la prima "vera" tappa della mostra dedicata a Pablito Rossi

Ad un anno dalla scomparsa del calciatore, arriva a Padova la mostra di Paolo Rossi. Sarà la prima vera tappa italiana del museo itinerante dedicato a “Pablito”, dopo la breve anteprima al Festival dello sport di Trento di ottobre. Ad ospitarla gratuitamente sarà l'agorà del centro culturale San Gaetano dal 21 dicembre fino al 6 gennaio, grazie ad un accordo tra Regione Veneto e Comune di Padova, che sono riusciti a portare a Padova la mostra “Un ragazzo d'oro - Paolo Rossi”. A tagliare il nastro ci saranno i suoi grandi amici di quella nazionale vincitrice dei mondiali del 1982 in Spagna, Marco Tardelli e Antonio Cabrini. Non si tratta di una semplice raccolta di cimeli, ma di una vera esperienza che coinvolge il visitatore, tanto da consentirgli persino di vivere direttamente dal campo di gioco la partita che ne ha consacrato il mito, grazie agli speciali visori 3d. Mettendosi degli speciali occhiali sarà infatti possibile, attraverso la realtà virtuale, partecipare alla famosa Italia- Brasile 3-2 in cui Rossi fece una tripletta. Altro grande ospite sarà l'82enne Abraham Klein, l'ex arbitro di calcio israeliano che diresse quella partita con la convinzione che il figlio fosse morto in uno scontro a fuoco in Libano. Sarà aperta tutti i giorni dalle 10 alle 18 (sabato e domenica fino alle 19), tranne il 24 dicembre e il 31 dicembre (10-14 entrambi i giorni). Sarà chiusa invece a Natale e Capodanno. All'ingresso, ad accogliere i visitatori, un videomessaggio commovente del presidente del Coni, Giovanni Malagò.