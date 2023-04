Percorso post-laurea, la Provincia incontra le associazioni universitarie Jeve e Jest

Il presidente della Provincia Sergio Giordani e la consigliera delegata ai sistemi informativi Monica Cesaro hanno incontrato gli studenti rappresentanti delle associazioni universitarie Jeve e Jest, impegnate nell'aiutare gli studenti universitari a creare contatti con il mondo del lavoro.

Patrocinio

All’incontro era presente anche il sindaco di Limena Stefano Tonazzo, che si è fatto portavoce dei ragazzi e ha favorito l'incontro con l’amministrazione provinciale. Tra gli argomenti oggetto dell’incontro la possibilità di concedere il patrocinio della Provincia alle due associazioni la cui attività principali spaziano dall’assistenza alle nuove Start-Up e al marketing, fino agli aiuti a consolidare le nuove realtà lavorative.

Sergio Giordani

Sottolinea il presidente della Provincia di Padova, Sergio Giordani: «Il passaggio dallo studio al lavoro è spesso una fase delicata per i giovani neolaureati e lo è ancora di più se l’obiettivo è partire con una attività propria. Le iniziative proposte da queste due associazioni sono interessanti ed è utile promuovere incontri con l'Università di Padova per potenziare i progetti in essere anche con l'aiuto di Provincia e Comune di Padova».

Monica Cesaro

Aggiunge la consigliera Monica Cesaro: «Queste associazioni sono fondamentali per permettere agli studenti di avvicinarsi al mondo del lavoro attraverso sistemi informativi e il collegamento diretto con l’Università permette l’organizzazione di incontri tra studenti e mondo delle imprese, così da permettere di toccare con mano il lavoro vero è proprio. Fondamentale è fare rete tra le Università, Provincia e le Imprese».