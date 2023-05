Infiltrazioni d’acqua nelle scuole Ruzzante e Arcobaleno

Le potenti piogge di questi giorni hanno provocato infiltrazioni di acqua in alcuni locali delle scuole Ruzzante e Arcobaleno a Montegrotto Terme, situazioni simili che hanno però origini e disagi diversi.

Arcobaleno

«Nella scuola Arcobaleno - spiega l’assessore all’Edilizia scolastica Duilio Fasolato - le ingenti piogge hanno incontrato grondaie sporche e ostruite dalle foglie provocando infiltrazioni in due aule e un bagno. La protezione civile è intervenuta prontamente per limitare i danni e inizieremo subito i lavori di ripristino dei locali e di sistemazione del manto e di pulizia delle grondaie». Diversa la situazione per la scuola Ruzzante dove anche se il danno è meno esteso - un bagno inagibile a causa dell’acqua defluita da una trave del corridoio - l’origine è molto più complessa e risale nella lite giudiziaria che oppone il comune alla ditta Guerrato Marco Polo.

Ruzzante

«In questi ultimi anni - afferma il sindaco Riccardo Mortandello - la Ruzzante è stata oggetto di importanti lavori di ristrutturazione soprattutto per la messa a norma sismica e statica. Per l’ammodernamento della scuola abbiamo anche presentato un progetto per accedere ai fondi del PNRR che purtroppo non ci sono stati assegnati. La verità è che, a Montegrotto come a molti altri Comuni, dovrebbero esserci stanziamenti per abbattere e ricostruire tutte le scuole con criteri diversi. Il problema dell’infiltrazione d’acqua di questi giorni ha però un’origine e c’è un motivo preciso per cui non siamo potuti intervenuti sino ad oggi: il contenzioso con la ditta Guerrato Marco Polo che sul tetto di quella scuola ha installato pannelli fotovoltaici nell’ambito di un appalto contestato. Per mettere i pannelli - che non sono poi mai entrati in funzione - hanno bucato la guaina. Da allora quando piove penetra acqua dai buchi della guaina.Fino ad ora abbiamo avuto le mani legate per tantissimi anni perché bisognava tenere congelata la situazione, senza fare lavori di ripristino, altrimenti non saremmo riusciti a dimostrare il danno subito dalla ditta».

Liberatoria

«La buona notizia - aggiunge l’assessore Fasolato - è che il 9 maggio abbiamo ricevuto dal tribunale la liberatoria per procedere con i lavori, visto che tutte le parti hanno ormai depositato le loro perizie. Vorrei rassicurare i genitori e gli insegnanti che ora si procederà in maniera diretta e definitiva a sistemare le infiltrazioni presenti in questo tetto».