Kursaal e Palaturismo, il coordinamento del Bacino Euganeo si candida per riqualificarli

Il Coordinamento delle categorie economiche del Bacino Euganeo, che comprende tutta l’area dei comuni termali dei Colli Euganei, ha appreso con molto interesse l’ipotesi di costituire uno specifico gruppo di lavoro fra Provincia di Padova, Comune di AbanoTerme e alcuni rappresentanti degli albergatori, nell’incontro svoltosi proprio in Provincia di Padova alcuni giorni fa.

Coordinamento territoriale

Spiega lo stesso Coordinamento territoriale: «Siamo da sempre sostenitori di qualsiasi azione e politica di rilancio delle Terme e in generale di tutto il territorio che compone assieme quella che in gergo tecnico viene definita una “destinazione” turistica. Infatti, un rappresentante del coordinamento è presente nella cabina di regia della OGD delle Terme, assieme alle associazioni di categoria del commercio, turismo e servizi. Nell’ultima riunione congiunta fra rappresentanti delle categorie e l’assessore al commercio e attività produttive del Comune di Abano Terme, si è anche potuto discutere brevemente dell’attuale situazione dell’immobile denominato Kursaal e delle difficoltà riscontrate negli ultimi anni per trovare una gestione che lo voglia gestire e valorizzi così tutto un comparto urbano di importanza strategica per la città di Abano Terme, dove la presenza dei turisti è ormai fortunatamente sempre più costante e rilevante nel post-Covid. Si riconosce che finora l’Amministrazione provinciale e quella comunale abbiano operato con grande spirito di apertura alle eventuali soluzioni, come testimoniato anche per l’ultimo bando di concorso di progettazione, nonostante lo stesso sia stato vano. Sarebbe paradossale che, in un momento come questo, nel quale forse i fondi potrebbero esserci, con riferimento al PNRR, a mancare siano le idee. Forse si tratterebbe di aprire a nuove idee progettuali senza più vincoli di destinazioni ormai superati da piani regolatori di altre epoche. Per tali ragioni, il Coordinamento si candida ad essere parte del futuro Tavolo di lavoro, con il consueto spirito costruttivo di chi vive e lavora per lo sviluppo di questo territorio».