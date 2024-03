Patologie femminili invalidanti, sbarca nel Padovano un'innovativa terapia laser

Le statistiche parlano chiaro e rivelano un quadro preciso relativo alla salute intima femminile: il 75% delle donne afferma che l’atrofia vaginale influisce negativamente sulla loro vita, segnando un impatto profondo sul benessere personale e sulla qualità delle relazioni. Non solo: nonostante il 63% riconosca che l’atrofia vaginale è una condizione cronica, solo il 4% delle donne è in grado di riconoscere i sintomi più comuni di queste condizioni ma una percentuale molto alta, il 44%, non cerca consulenza medica per affrontare il problema, nella maggioranza dei casi semplicemente per paura del dolore.

Monna Lisa Touch

Inoltre questa condizione cambia il Ph fisiologico favorendo anche infezioni e disturbi collegati che producono perdite e sintomatologia particolarmente debilitante alle donne, in particolare a quelle in post menopausa e alle giovani affette da neoplasie mammaria in terapia ormonale o isterectomizzate totalmente per patologie ginecologiche. C'è però una novità, ovvero una terapia laser che offre un trattamento non invasivo e indolore per migliorare significativamente la qualità della vita, non solo fisica ma anche emotiva/relazionale. Si tratta del MonnaLisa Touch™, come si è detto un’innovativa terapia laser che, in provincia di Padova, viene per la prima volta utilizzata dal Centro Medico Kinesis di strada Battaglia, Centro Diemme, ad Albignasego, che segna una rivoluzione nel trattamento di alcune delle patologie femminili più invalidanti, legate al calo estrogenico, tipiche della menopausa fisiologica e da terapia ormonale: la dispareunia da atrofia o dolori perineali emersi successivamente al parto e lieve incontinenza urinaria.

Laser

«Grazie all’utilizzo di uno speciale sistema laser a Co2 frazionato - spiega il Dott. Enrico Tognazzo, medico chirurgo specializzato in ginecologia ed ostetricia del Centro Medico Kinesis - MonnaLisa Touch™ offre una soluzione non chirurgica e non farmacologica per riattivare la produzione di collagene e ristabilire le condizioni ottimali della mucosa vaginale». Aggiunge il dottor Luigi Corti, medico chirurgo specialista in oncologia: «Questa nuova tecnologia laser avanzata distribuisce l’energia in modo ottimale, assicurando una stimolazione precisa per la rigenerazione del tessuto producendo microablazioni della mucosa, stimola la produzione di fibre elastiche e la sintesi di nuovo collagene, favorendo il recupero di un pH acido e la lubrificazione vaginale. L’impiego di impulsi laser specifici, progettati per intervenire su tessuti molto delicati, permette una perfetta interazione tra il laser e il tessuto stesso, migliorando l’efficacia del trattamento senza rischi di effetti collaterali». In pochi minuti, è possibile completare una seduta, con l’assistenza di applicatori che garantiscono la distribuzione uniforme dell’energia laser, rendendo il trattamento, che è rapido, uniforme e personalizzabile a seconda delle necessità di ogni paziente, ancora più sicuro e confortevole.

Patologie

«Diversi sono i disturbi che possono essere contrastati grazie al MonnaLisa Touch™ - aggiunge il dottor Corti -. In particolare si ottengono ottimi risultati per quanto attiene alla secchezza vaginale, al bruciore, ai fastidi continui, cioè quel disagio costante che può influenzare la routine quotidiana, il prurito, la sensazione di pressione vaginale, il sanguinamento leggero post-coitale, ovvero le piccole perdite di sangue dopo i rapporti sessuali dovute alla fragilità della mucosa, ma soprattutto il dolore durante il rapporto sessuale. Si chiama dispareunia da atrofia vaginale, il dolore avvertito durante i rapporti sessuali ed è un disturbo che colpisce molte donne, influenzando profondamente la loro vita intima e di coppia. Questo disagio può derivare da diverse cause, tra cui la vaginite atrofica, le cicatrici post-episiotomia, le lacerazioni dovute al parto, o condizioni dermatologiche che interessano l’area genitale. Il dolore durante i rapporti sessuali può portare a conseguenze negative sul piano emotivo e relazionale, come la diminuzione del desiderio sessuale, l'ansia, e il disagio nelle situazioni intime». Il laser utilizzato nel Centro medico Kinesis agisce migliorando l’elasticità e l’idratazione dei tessuti vaginali. «MonnaLisa Touch™ - aggiunge il dottor Tognazzo - è una risposta efficace anche per quelle donne che lamentano un'incontinenza urinaria, un disturbo che può manifestarsi dopo i 35 anni, decisamente imbarazzante, che dunque va combattuto».

Benefici

Già, ma a quando i primi benefici? «Subito dopo il primo trattamento - conferma il dottor Corti - si noterà una significativa rigenerazione del tessuto vaginale, che diventa più nutrito, idratato, e tonico. Nel caso delle patologie vaginali, si avrà fin da subito una riduzione dei sintomi associati a queste disfunzioni. La terapia poi, essendo di breve durata e senza dolore, non necessita di tempi di recupero, permettendo un immediato ritorno alle attività quotidiane». Questo non significa che si possa prescindere da una valutazione clinica approfondita prima di intraprendere qualsiasi trattamento. Solo così si può determinare se il trattamento laser è l’opzione più adatta in base alle specifiche condizioni e necessità di ogni paziente. «Durante la visita - conclude il dottor Tognazzo - lo specialista valuterà la natura e la gravità dei sintomi, discuterà le aspettative della paziente e fornirà tutte le informazioni necessarie riguardo la durata e il procedimento del trattamento. Per lo staff medico del Centro Medico Kinesis questi sono passaggi necessari perché vogliamo garantire ai nostri pazienti non solo l’efficacia del trattamento ma anche la sicurezza e il benessere, assicurando che ogni intervento sia personalizzato e mirato a ottenere i migliori risultati possibili».