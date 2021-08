Doppia giornata di chiusura tra autostrada A4 e Passante di Mestre: i lavori

La prossima settimana Concessioni Autostradali Venete interverrà in prossimità del bivio tra la A4 e la A57, a Dolo, per l’installazione di nuovi portali segnaletici, nell’ambito dei lavori già avviati per la riconfigurazione dell’innesto tra le due tratte autostradali

Lavori

Per consentire la posa in opera delle strutture, i tratti iniziali di A57-Tangenziale di Mestre e Passante di Mestre dovranno essere chiusi al traffico in carreggiata est (direzione Trieste) alternativamente per due notti: l’immissione in A57 la notte tra lunedì 23 e martedì 24 agosto, l’inizio del Passante di Mestre tra mercoledì 25 e giovedì 26 agosto, con deviazione del traffico della A4 sul percorso rimasto aperto. In particolare, il tratto iniziale della A57-Tangenziale di Mestre a Dolo sarà chiuso in direzione Trieste dalle ore 22.00 di lunedì 23 alle ore 6.00 di martedì 24 agosto, con il traffico diretto verso Venezia e Mestre deviato in A4, verso la stazione di Spinea. Analogamente, tra mercoledì 25 e giovedì 26 agosto, dalle ore 23.00 alle ore 6.00, verrà chiuso il tratto iniziale del Passante di Mestre, sempre in direzione Trieste: il traffico della A4 verrà pertanto deviato verso la A57-Tangenziale di Mestre, anche se rimarrà possibile entrare nel Passante dalla A57 (direzione Milano) e dalle stazioni intermedie di Spinea, Martellago-Scorzè e Preganziol. Nelle notti tra le due chiusure, i lavori al Bivio di Dolo proseguiranno a traffico aperto, con la necessità di chiudere solamente, e per il tempo strettamente necessario ai lavori, alcune corsie di marcia, con segnalazioni sul posto. In caso di rallentamenti e incolonnamenti causati dalle chiusure previste, gli utenti in viaggio saranno costantemente informati in tempo reale della situazione del traffico attraverso i pannelli a messaggio variabile in avvicinamento alla zona.