Partiti i lavori all'ex distributore, Micalizzi: «Risposta concreta a esigenza dei cittadini»

Sono partiti i lavori nell’area dell’ex distributore all’angolo fra via Tiziano Aspetti e via Vecellio questa mattina, 15 aprile.

I lavori

«Da oltre 15 anni l’area era abbandonata, un brutto biglietto da visita proprio nella strada principale dell’Arcella – ha spiegato il vicesindaco Andrea Micalizzi – Tante amministrazioni hanno provato a sistemare questa situazione. Oggi noi abbiamo avviato i lavori e dato una risposta concreta a un’esigenza che arriva da anni da tanti cittadini e commercianti della zona. Quest’area sarà bonificata, perché il terreno è pieno di idrocarburi, quindi si tratta anche di un intervento di risanamento ambientale della zona. Poi sarà riqualificata, saranno posizionate aiuole, alberi, elementi di maggior decoro e alcuni posti auto al servizio delle attività commerciali. Ci sarà una tettoia ombreggiante con dei pannelli solari e delle colonnine di ricarica. Ricordo che questo quartiere vive anche dei tanti servizi che ci sono. Quest’area non poteva rimanere abbandonata, ora tornerà al servizio della città». Il costo dell’acquisto del terreno è di 40 mila euro, Aps Holding si occuperà dell’intervento. «Un altro passo importante verso questo quartiere che nei prossimi anni vedrà diversi interventi grazie ai progetti messi in campo – ha continuato Micalizzi – Pensiamo all’ex Coni che diventerà un centro culturale, all’area ex Valli che stiamo acquisendo, o ancora al Configliachi. Tutti interventi che puntano a dare maggiore qualità alla zona».