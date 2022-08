Lavori e modifiche al parco comunale per combattere i vandali

Parco della Costituzione, si cambia: nei giorni scorsi sono stati eseguiti alcuni lavori e disposte alcune modifiche finalizzate a proteggere l’area pubblica.

Parco della Costituzione

A seguire gli interventi è stato Davide Mauri, consigliere con delega alle politiche di sicurezza urbana: «Parco della Costituzione è da sempre un centro di aggregazione molto amato da persone di ogni età, che possono godere di uno spazio verde accogliente e attrezzato, particolarmente adatto alle attività sportive, ludiche e alla socialità. Purtroppo ci sono giunte segnalazioni da parte dei cittadini, che hanno riguardato frequentazioni fuori orario e atti di imbrattamento da parte di persone sconosciute che probabilmente entravano nottetempo nell’area. Per contrastare questi fenomeni che, seppure, isolati, erano decisamente inopportuni e hanno lasciato il bene pubblico in cattive condizioni, sono stati stabiliti degli interventi, la maggior parte dei quali già eseguita». È stata chiusa con una recinzione e una transenna, la parte che si affaccia verso il parco dei cani e che prima era sostanzialmente priva di barriere. Nonostante ci fosse un cancello, gli spazi ai suoi lati non erano recintati. Modifiche anche all’orario di chiusura, che viene anticipato di un’ora, alle 22 anziché alle 23. «Una pattuglia della Polizia locale - avvisa Mauri - controlla alla chiusura che non ci siano persone all’interno del parco. Anche nel caso in cui accadesse che qualcuno si attardi o non faccia caso al nuovo orario (circostanza che potrebbe accadere soprattutto nei primi tempi), c’è il pulsante interno per l’apertura del cancello». È stata inoltre ripristinata l’accensione dei punti luce che erano stati spenti nell’ambito del programma per il risparmio energetico. «Prossimamente procederemo a completare la sistemazione dell’area - annuncia Mauri - con la pulizia delle parti imbrattate, soprattutto quando riguardano le panchine. Infine sarà reso più efficiente il sistema di videosorveglianza che arriverà fino ai punti più sensibili».