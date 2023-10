Indagini strutturali sul cavalcavia autostradale: necessaria la chiusura della via

Chiude al traffico via Diaz a Perarolo di Vigonza per indagini strutturali sul ponte autostradale dell’A4: nei giorni scorsi è arrivata la richiesta da parte di Concessioni Autostradali Venete della firma di un’ordinanza relativa alla regolamentazione del traffico, mediante la chiusura temporanea alla circolazione nel sottovia autostradale A4, di via Diaz, per consentire l'esecuzione di una serie di indagini alle strutture del manufatto sovrastante la sede viaria.

Chiusura

Il provvedimento è stato firmato dal responsabile del Settore dei lavori pubblici del Comune di Vigonza: è prevista la chiusura al traffico nei giorni da lunedì 16 a venerdì 20 ottobre. Le verifiche programmate riguarderanno prove dinamiche e di carico sull’infrastruttura che devono essere effettuate in assenza di traffico, per non interferire con l’attività dei sensori posizionati in corrispondenza del manufatto. «Si tratta - spiega l’assessore ai Lavori pubblici Massimiliano Cacco - di un intervento di verifica sullo stato di fatto della struttura. Resterà aperto in totale sicurezza il tratto ciclo pedonale per consentire a ciclisti e pedoni di raggiungere il centro della frazione e i servizi presenti come la scuola, la farmacia, la chiesa e il patronato, e l’ufficio postale». Nei giorni di chiusura del sottopasso, resta confermato il percorso degli autobus del trasporto pubblico della linea Actv e le fermate lungo il tragitto. «In sostanza - precisa Cacco - viene momentaneamente soppressa solo la fermata davanti alla piazza Vinicio dalla Vecchia e gli utenti potranno usufruire della vicina fermata di via Parigi. Entrambe le fermate su via Diaz, quella di andata di fronte alla chiesa e quella del ritorno davanti alla farmacia, saranno spostate di fronte al cimitero. Il percorso è stato concordato con Actv con l'obiettivo di mantenere in funzione il servizio di trasporto pubblico all'interno della frazione di Perarolo nonostante la chiusura temporanea del sottopasso».