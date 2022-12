Lavori alla rete del gas: chiudono temporaneamente alcune strade

Per provvedere alla bonifica della alla rete del gas e dei relativi allacciamenti, chiusura temporanea al traffico veicolare in diverse strade della città. Ecco quali e in che giorni e orari.

Godina

Via Sandro Godina, per tratte funzionali all’andamento dei lavori, fino a lunedì 20/02/2023, dalle ore 8.00 alle ore 17.00 con istituzione temporanea del divieto di sosta con rimozione coatta dei veicoli in via Sandro Godina, per tratte funzionali all’andamento dei lavori, ambo i lati, per il medesimo periodo. Invariati il transito dei residenti, dei veicoli di soccorso e l’accesso alle proprietà private;

Sobrero

Chiude teporanemente anche via Ascanio Sobrero, tratto prospiciente il numero civico 10, da martedì 27 a venerdì 30/12/2022, dalle ore 8.30 alle ore 17.30, per il tempo strettamente necessario all’esecuzione del lavoro con istituzione temporanea del divieto di sosta con rimozione coatta dei veicoli in via Ascanio Sobrero, tratto prospiciente il numero civico 10, ambo i lati, per il medesimo periodo. Invariati il transito dei residenti, dei veicoli di soccorso e l’accesso alle proprietà private;

Antinori

Via Orazio Antinori, tratto prospiciente il numero civico 12, da martedì 27 a venerdì 30/12/2022, dalle ore 8.00 alle ore 17.30, per il tempo strettamente necessario all’esecuzione del lavoro con istituzione temporanea del divieto di sosta con rimozione coatta dei veicoli in via Orazio Antinori, tratto prospiciente il numero civico 12, ambo i lati, per il medesimo periodo. Invariati il transito dei residenti, dei veicoli di soccorso e l’accesso alle proprietà private;

Guglielmotti

Via Alberto Guglielmotti, tratto prospiciente il numero civico 5, da martedì 27 a venerdì 30/12/2022, dalle ore 8.00 alle ore 17.30, per il tempo strettamente necessario all’esecuzione del lavoro con istituzione temporanea del divieto di sosta con rimozione coatta dei veicoli in via Alberto Guglielmotti, tratto prospiciente il numero civico 24, ambo i lati, per il medesimo periodo. Invariati il transito dei residenti, dei veicoli di soccorso e l’accesso alle proprietà private;

Redi

Via Francesco Redi, tratto prospiciente il numero civico 11, da martedì 27 a venerdì 30/12/2022, dalle ore 8.00 alle ore 17.30, per il tempo strettamente necessario all’esecuzione del lavoro con istituzione temporanea del divieto di sosta con rimozione coatta dei veicoli in via Francesco Redi, tratto prospiciente il numero civico 11, ambo i lati, per il medesimo periodo Invariati il transito dei residenti, dei veicoli di soccorso e l’accesso alle proprietà private;

Copertura

Inoltre per per un intervento sulla struttura principale della copertura del fabbricato d’angolo tra le vie Francesco Squarcione e Daniele Manin, chiusura temporanea al traffico veicolare di via Francesco Squarcione, tratto compreso tra il numero civico 2 e via D. Manin, fino a martedì 20/06/2023 con istituzione temporanea del senso unico alternato ”a vista” in via Francesco Squarcione, tratto compreso tra il numero civico 2 e via Dei Soncin, per il medesimo periodo.