Lavori alla rete fognaria: chiude temporaneamente al traffico veicolare via dei Cappuccini

Per effettuare un intervento di bonifica di un allaccio alla rete fognaria, chiusura temporanea al traffico veicolare di via Dei Cappuccini, tratto prospiciente il numero civico 6, da lunedì 5 a martedì 6/12/2022, dalle ore 8.30 alle ore 17.00. Nulla cambia per il transito dei residenti, dei veicoli di soccorso e per l’accesso alle proprietà private che potrà avvenire in senso unico alternato regolato da movieri nei tratti di via Dei Cappuccini compresi tra l’area di cantiere e, rispettivamente, via Santa Maria in Vanzo e via G. Marconi.

Altre chiusure

Chiusura temporanea al traffico veicolare anche per lavori sulla copertura di un edificio, in via Enrico De Regnier, nel tratto compreso tra il numero civico 3 ed il numero 5, venerdì 2/12/2022, dalle ore 9.00 alle ore 12.00, per il tempo strettamente necessario all’esecuzione dell’intervento. Nulla cambia per il transito dei residenti, dei veicoli di soccorso e per l’accesso alle proprietà private. In via Mincio invece per lavori di manutenzione delle chiome delle alberature presenti, chiusura temporanea al traffico veicolare nella via, giovedì 1/12/2022, dalle ore 9.00 alle ore 13.00.