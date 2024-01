Scolo Fiumicello, pronto il progetto per realizzare l'atteso secondo stralcio

Pronto il progetto del Consorzio Bacchiglione per la realizzazione del secondo stralcio dei lavori sullo scolo Fiumicello: la proposta d’intervento è stata presentata alla Regione del Veneto con una lettera congiunta dei comuni di Piove di Sacco, Brugine, Legnaro e Polverara al fine di ottenere i finanziamenti necessari per completare le operazioni di manutenzione straordinaria.

Scolo Fiumicello

La realizzazione di quest’opera è necessaria e fondamentale per la gestione delle acque di un’area di circa 10mila ettari tra le provincie di Padova e Venezia. Nel mese di aprile si è conclusa la prima parte dei lavori che è consistita nella sistemazione di un tratto di circa 8,5 chilometri, risalendo lo scolo da valle fino al tratto nel comune di Piove di Sacco. In particolare, gli interventi hanno previsto l'escavo e la pulizia del fondo dello scolo Fiumazzo nel tratto compreso tra Corte di Piove di Sacco e Lova di Campagna Lupia, e il ripristino delle sponde mediante l'infissione di pali in legno e la posa di sasso trachitico, oltre che alla pulizia e all’escavo del fondo, dello scolo Fiumicello nel comune di Piove di Sacco. Inoltre il Consorzio Bacchiglione ha provveduto all’automazione di due sostegni irrigui, il sostegno Pioppa e il sostegno di Corte, per la regolazione dei livelli attraverso l’istallazione del telecontrollo che permette la gestione da remoto dei due manufatti.

Secondo stralcio

Il secondo stralcio consiste nella manutenzione del tratto di monte per una lunghezza di 6,8 chilometri, attraverso l’escavo del fondo e la ripresa spondale con la tecnica del palo e sasso, e l’ammodernamento e automazione del sostegno Sabbioni e del sostegno Fiumicello - Volparo. I lavori interessano i comuni di Piove di Sacco, Brugine, Legnaro e Polverara.

Consorzio di bonifica Bacchiglione

Afferma Paolo Ferraresso, Presidente del Consorzio di bonifica Bacchiglione: «Quest’opera è fondamentale per la sicurezza del territorio che necessita di una manutenzione coordinata e capillare, per questo abbiamo richiesto l’aiuto delle amministrazioni coinvolte affinché anche la Regione Veneto riconosca l’importanza di completare l’opera. La collaborazione tra Consorzio di bonifica e amministrazioni comunali ci permette di sensibilizzare anche le amministrazioni su quali siano le necessità del territorio per tutela prima di tutto la sicurezza. L'importanza di questi lavori, infatti, è molteplice: prima di tutto dal punto di vista della sicurezza idraulica in quanto il Fiumicello è uno dei corsi d’acqua principali per il deflusso delle acque meteoriche dei comuni che attraversa, ma anche per la funzione irrigua che svolge. Un intervento importante a beneficio di un’area molto vasta, un bacino idraulico di 10mila ettari che comprende, interamente o in parte, il territorio di 13 comuni: Piove di Sacco, Sant'Angelo di Piove di Sacco, Legnaro, Saonara, Padova, Vigonza, Noventa Padovana, Ponte S. Nicolò, Polverara e Brugine, in provincia di Padova, Vigonovo, Fossò e Campolongo Maggiore in provincia di Venezia».