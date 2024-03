Sr 308, Centenaro: «Necessario il raddoppio delle corsie da Padova a Castelfranco»

«La Strada Regionale 308 - Nuova Strada del Santo è un'arteria fondamentale al traffico veicolare tra la Marca Trevigiana e il Padovano e che ha bisogno di interventi urgenti. È per questo motivo che ringrazio in modo particolare l’assessore regionale alle Infrastrutture e vicepresidente della Regione, Elisa De Berti, per aver programmato con solerzia assieme a Veneto Strade i lavori programmati di manutenzione per 8,5 mln di euro ormai diventati urgenti per la pessima situazione del manto e fondo stradale»: ad affermarlo è Giulio Centenaro, consigliere regionale padovano di Lega-Liga Veneta.

Sr 308

Aggiunge Centenaro: «È necessario comunque ribadire la necessità, ormai improcrastinabile, di proseguire con la progettazione del raddoppio delle corsie per senso di marcia da Padova a Castelfranco Veneto e il suo collegamento alla Pedemontana prevedendo il rifacimento del fondo stradale del tratto esistente ormai evidentemente inadatto a sopportare i carichi veicolari. Fondamentale agganciare la doppia corsia alla Pedemontana ma soprattutto su Padova con la costruzione del nuovo ospedale per rendere più fluido il traffico già intenso sulla Sr 308. Chiedo soprattutto agli automobilisti di aver pazienza durante i cantieri che apriranno il prossimo 5 aprile alle 20 e nel successivo fine settimana a partire dal 12 aprile e sempre di sera cercando di ridurre al minimo i disagi per chi transita lungo la SR 308 per gli utenti. Durante le chiusure per i lavori il traffico verrà dirottato sulle arterie secondarie e anche per questo si chiede agli automobilisti di comprendere la situazione. Altri lavori saranno programmati nei fine settimana di maggio e luglio. Veneto Strade ha inoltre specificato che il primo lotto di lavori è previsto nel comune di Loreggia tra il chilometro 15+620 all'altezza dello svincolo di Camposampiero, in località Casere, e il chilometro 23+410 all'altezza dello svincolo di Resana Loreggia, in località Boscalto. Il tratto di strada sarà interdetto tra le 20 del 5 aprile e le 6 del mattino dell'8 aprile. Stesso copione tra il 12 e il 15 aprile nel medesimo tratto».