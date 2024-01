Da giovedì via alle demolizioni in viale Stazione: traffico deviato fino a luglio

Entrano nel vivo i lavori di rifacimento di viale Stazione a Montegrotto Terme: dopo il rifacimento dei sottoservizi e lo spostamento delle piante, giovedì 11 gennaio cominciano le demolizioni del marciapiede e della sede stradale per il completo rifacimento con l’obiettivo di creare un vero centro della città, un viale bello, a misura d’uomo, sicuro per le biciclette, invitante per il commercio.

Viale Stazione

Per questo motivo il primo tratto di viale Stazione, da piazzale Stazione sino all'intersezione con via degli Scavi rimarrà chiuso al traffico per 180 giorni, cioè sino all’8 luglio 2024. Il traffico veicolare e il trasporto pubblico locale sarà deviato su via Marza, mentre i pedoni potranno transitare su una sezione di carreggiata «in sicurezza» predisposta dalla ditta esecutrice. «L’importante rifacimento di viale Stazione entra ora nel vivo. I lavori dureranno 10 mesi durante i quali adotteremo tutte le accortezze possibili per ridurre gli inevitabili diasagi per i cittadini. Abbiamo svolto proficui incontri con i commercianti e studiamo un cronoprogramma che punta proprio a minimizzare il disagio. Speriamo che tutti siano consci dell’importanza che questa opera rivesta per il futuro del nostro centro storico, per la vivibilità e per la vocazione turistica della nostra città e che comprendano che si sta lavorando per questo».

Montegrotto Terme

Il rifacimento di viale Stazione parte dalla consapevolezza di una mancanza di identità del luogo, caratterizzato da disordine e disomogeneità dei materiali di finitura, da problematiche di accessibilità dovute alla presenza di dislivelli, e dalla mancanza di collegamenti ciclabili. «L’obbiettivo dell’intervento - spiega l’assessore Luca Fanton - è valorizzare le potenzialità del viale per renderlo un interessante percorso al servizio della città. Il primo tassello del ridisegno del viale è proprio una visione di “strada a 30 km/h” ricavando uno spazio condiviso tra pedoni, ciclisti e automobilisti non più dominato solo dalle autovetture, con la possibilità di pedonalizzare l’area durante le manifestazioni e i momenti che identificano Montegrotto. Le finalità del progetto andranno concretizzandosi attraverso una serie di interventi con l’obiettivo di migliorare la sicurezza del pedone e del ciclista, rivitalizzare l’interazione tra attività economiche e spazi pedonali, riportare a “misura d’uomo” la percezione visiva ed estetica della città rendendo “interessante” la passeggiata».

L'intervento

Fulcro dell’intervento è l’eliminazione della attuale connotazione rettilinea del viale conferendogli una forma sinuosa con benefici che vanno ad aumentare il senso di accoglienza riducendo la velocità di percorrenza oltre a ridefinirne l’utilizzo non solo come strada di attraversamento. Questi concetti trovano applicazione in ambito europeo conosciuti con il termine woonerf che identifica un percorso dove pedoni e ciclisti hanno la precedenza e dove, grazie a una serie di accorgimenti, gli automobilisti sono costretti ad adottare comportamenti di guida più prudenti, più rispettosi degli utenti “deboli” della strada. L’intervento porterà anche all’eliminazione delle barriere architettoniche attraverso la complanarità della pavimentazione, la rimozione dei dislivelli tra corsia carraia e pedonale, l’utilizzo di percorsi con pavimentazione tattile per i minor dotati visivi, oltre alla presenza di sedute distribuite in modo omogeneo.

I lavori

Nei prossimi mesi la ditta incaricata procederà con l’eliminazione della pavimentazione esistente, il rifacimento delle linee dei sottoservizi principali e la realizzazione di una nuova pavimentazione carrabile e pedonale comprensiva degli incroci. L’intervento sarà poi ultimato con la riformulazione del verde in un nuova chiave estetica, dal rifacimento degli impianti tecnologici illuminotecnici con sostituzione e riposizionamento dei corpi illuminanti.

Il cantiere

Il cantiere sarà organizzato in una susseguirsi di fasi in aree delimitate per ridurne al minimo l’impatto verso l’esterno. Per il completamento delle lavorazioni si prevede una durata di 8 mesi che vedranno il cantiere diviso in 5 fasi partendo dall’incrocio con via Scavi per poi scendere verso il piazzale Stazione e concludersi con opere di ridefinizione incroci, verde ed impianti tecnologici; il senso e la progressione, da via Scavi verso piazzale Stazione, risulta obbligata per questioni di carattere tecnico dovute alla riformulazione di quote e la realizzazione dei nuovi sottoservizi.

Le fasi

Il cantiere si suddividerà in cinque fasi:

Fase 1 e 2: interesserà il tratto di viale Stazione dal incrocio di via Scavi (pizzeria il Principe) all’incrocio di via Marza ( bar caffetteria Fontana) con lavori che riguarderanno la demolizione della pavimentazione esistente, la formazione dei nuovi sottoservizi, la formazione di sottofondi, massetti e pavimentazione del viale.

Fase 3: interesserà il tratto di piazzale Stazione ridefinendone la viabilità carraia e la viabilità ciclopedonale, attraverso operazioni di demolizione della pavimentazione esistente, la formazione dei nuovi sottoservizi, la formazione di sottofondi, massetti e pavimentazione del viale.

Fase 4: riguarderà la ridefinizione dell’ incrocio di via Scavi con il secondo tratto viale Stazione oltre ai raccordi tra la pavimentazione esistente dell’area della Stazione con la nuova pavimentazione di Piazzale Stazione

Fase 5: sarà dedicata all’ultimazione delle opere del verde con le piantumazioni, l’arredo urbano con installazione di cestini e panchine, agli impianti tecnologici consistenti nella installazione dei corpi illuminanti e nelle torrette elettriche, ad opere di segnaletica orizzontale e verticale.

Viabilità

Da giovedì 11 gennaio e per 180 giorni (quindi sino a lunedì 08 luglio 2024), 24 ore su 24, sarà vietata sosta ed al transito veicolare sul tratto di viale Stazione compreso tra piazzale Stazione e l’intersezione con Via degli Scavi. Potranno accedere, ma senza sostare sulla pubblica via i cittadini che abbiano necessità di raggiungere le proprie abitazioni di residenza ubicate all’interno del tratto stradale così interdetto alla circolazione e i titolari delle attività produttive ubicate all’interno del tratto stradale così interdetto alla circolazione esclusivamente per comprovate necessità lavorative. Il transito pedonale sarà garantito “in sicurezza” dalla ditta esecutrice dei lavori in un’apposita porzione della carreggiata evidenziata con idonea segnaletica stradale. Il trasporto pubblico locale di Busitalia Spa sarà deviato su via Marza, via Aureliana, via Claudiana (sotto rampa del Duomo) onde seguire su viale Stazione/piazza Roma ecc.. nel rispetto del previsto percorso di linea.