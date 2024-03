Nuova Strada del Santo: dopo Pasqua via alla manutenzione straordinaria

Lavori in corso, obiettivo dichiarato, ottimizzare la sicurezza stradale e contribuire a scongiurare gravi incidenti stradali. Per fare questo Veneto Strade, titolare della Sr 308, Nuova Strada del Santo, investe 8,5 milioni di euro. Si tratta di un lavoro che per forza di cose andrà a creare qualche disagio agli utenti della strada, ma che non poteva essere ulteriormente posticipato.

I lavori

Il cantiere aprirà il 5 aprile alle 20, con replica nel fine settimana successivo a partire dal 12 aprile sempre alle 20. L'attività di cantiere si svolgerà esclusivamente nei fine settimana con l'intento di ridurre al minimo i disagi per gli utenti. Durante le singole attività i mezzi in transito verranno dirottati lungo arterie secondarie. Veneto Strade ha fatto sapere che oltre ai due weekend di aprile, saranno necessari almeno altri sei weekend tra maggio e luglio per completare ogni singolo cantiere programmato. Tra le opere in scaletta in alcuni punti del tracciato sono in preventivo anche lavori di stabilizzazione del sottofondo per una profondità di almeno 30 centimetri. Serviranno almeno 48 ore continuative per la fresatura e la successiva riasfaltatura.

Il dettaglio

Il primo step dei lavori è fissato nel comune di Loreggia tra il chilometro 15+620 all'altezza dello svincolo di Camposampiero in località Casere e il chilometro 23+410 all'altezza dello svincolo di Resana Loreggia in località Boscalto. Il tratto di strada sarà interdetto tra le 20 del 5 aprile e le 6 del mattino dell'8 aprile. Stesso copione avverrà tra il 12 e il 15 aprile nel medesimo tratto. L'impegno di spesa messo sul piatto da Veneto Strade servirà a mettere in sicurezza e risanare otto chilometri della 308 su un totale di 27 chilometri. Nelle prossime settimane Veneto Strade comunicherà i tratti di Regionale che verranno interdetti al traffico per i lavori di manutenzione. Il programma fissato potrebbe slittare solo nel caso di condizioni meteo non favorevoli.

Parola di direttore generale

Sul progetto in partenza subito dopo Pasqua si è espresso Giuseppe Franco, direttore generale di Veneto Strade: «Le risorse economiche destinate alla Sr 308 sono davvero importanti e corrispondono a circa quattro volte il badget annuo messo a disposizione per ciascuna provincia per la manutenzione della rete viaria in gestione. Cercheremo - ha precisato - di limitare il più possibile i disagi per gli utenti della strada, tuttavia non potevamo più posticipare l'intervento». Il maxi cantiere aprirà dopo un importante confronto con la Provincia e le amministrazioni comunali interessate dal passaggio della Sr308. In tal senso il direttore generale ha concluso: «Ieri 28 marzo abbiamo avuto una riunione di coordinamento per la gestione delle deviazioni del traffico con la Provincia e i sindaci interessati che ringrazio per

la loro collaborazione».