Lorenzoni: «La mafia si sconfigge con la legalità. In Veneto continua a fare affari»

«La cattura di Matteo Messina Denaro rappresenta una grande vittoria dello Stato». Così ha commentato il Portavoce dell’Opposizione in Consiglio regionale Arturo Lorenzoni, la cattura del super latitante.

Legalità

«Oggi è una bella giornata per la Giustizia, declinata nel sommo valore della legalità. L’arresto del boss, arrivato dopo un lungo e circostanziato lavoro da parte delle Forze dell’ordine, è un cardine per lo smantellamento della mafia, in tutte le sue derivazioni. Ci auguriamo che il periodo delle stragi di Stato non ritorni mai più. Vero, però, che la mafia continua a fare affari, pure qui in Veneto. Motivo per cui le Istituzioni, per prime, e tutti noi cittadini siamo chiamati ad essere le sentinelle della democrazia e del bene comune. Finché non avremo assicurato la completa trasparenza di ogni appalto e, più in generale, di tutte le gare non potremo dire di aver posto fine alla presenza mafiosa. I malavitosi si sporcano meno le mani di sangue, ma ancora oggi sono in grado di condizionare tante scelte pubbliche e private. La risposta, allora - conclude Lorenzoni - è solo la costruzione paziente e continua di una vera cultura della legalità».