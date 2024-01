La "padovana" Sara Lucatello nuovo presidente della Società Astronomica Europea: la nomina

«Siamo tutti orgogliosi ed emozionati per questo prestigioso riconoscimento internazionale tributato all’astrofisica veneziana Sara Lucatello, prima ricercatrice dell’Osservatorio astronomico di Padova. È una notizia che ci riempie di gioia e soddisfazione perché Sara non rappresenta solo il Veneto non essendo mai stato designato un italiano in precedenza, ma è la prima donna nella storia ad essere nominata alla guida della Eas - Società Astronomica Europea. Le esprimo le più vive congratulazioni e il plauso per un traguardo che riflette i successi ottenuti nella sua lunga e rinomata attività di studio e di ricerca in ambito astrofisico a livello internazionale»: con queste parole il presidente della Regione del Veneto, Luca Zaia, esprime le sue congratulazioni per la nomina di Sara Lucatello a presidente della Società Astronomica Europea, la più importante associazione per contribuire a promuovere il progresso dell’astronomia in Europa e per occuparsi di questioni astronomiche a livello europeo.

L’investitura ufficiale avverrà il prossimo luglio, in occasione dell’assemblea generale dell’Eas che si terrà a Padova. «Questo rilevante riconoscimento - aggiunge Zaia - è un esempio positivo e ispiratore per le nuove generazioni rompendo gli stereotipi di genere e dimostrando che le donne possono eccellere in ruoli di alta responsabilità e leadership, inclusi settori tradizionalmente dominati dagli uomini. La nomina di Sara Lucatelli è un’occasione importantissima: alimenta una cultura che incoraggia l’ambizione e l’autodeterminazione delle donne e perché può avere un impatto profondo sulla società e sul mondo del lavoro, fungendo da modello positivo e contribuendo a promuovere la parità di genere e l’uguaglianza delle opportunità fra uomo e donna».