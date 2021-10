Mario Plebani eletto nuovo presidente della Federazione Europea di Medicina di Laboratorio

Il professor Mario Plebani è stato eletto martedì 19 ottobre presidente della Federazione Europea di Medicina di Laboratorio (Eflm) con il 62% dei voti.

Mario Plebani

L’Eflm - European Federation of Laboratory Medicine raggruppa tutte le società scientifiche della Medicina di Laboratorio a livello europeo e quindi rappresenta 43 società nazionali presso l’Unione Europea ed i suoi organismi di regolamentazione. In particolare, le principali attività dell’Eflm sono rivolte alla formazione, ricerca scientifica, valorizzazione della professione, identificazione dei requisiti per la competenza, la qualità e l’accreditamento dei laboratori clinici, l’organizzazione di congressi e eventi scientifici e l’attività editoriale. La larga maggioranza di voti testimonia l’attività del Prof Plebani a livello internazionale e valorizza i suoi contributi per lo sviluppo di una moderna medicina di laboratorio che si fonda sull’innovazione ma soprattutto sulla ricerca della qualità totale.