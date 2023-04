Martedì i volontari di Medici in Strada Padova saranno in Piazza Caduti della Resistenza

Martedì 2 maggio dalle ore 9.30 alle ore 12.30 i volontari di Medici in Strada Padova saranno presenti in Piazza Caduti della Resistenza per incontrare i cittadini, scambiare informazioni di carattere sanitario, dare consigli e fare piccoli controlli medici.

Associazione

L’Associazione Medici in strada è nata nel 2017 con l'obiettivo di fornire informazioni mediche alle persone in difficoltà che trascurano la propria salute. Per raggiungere le persone i medici si spostano a bordo di un camper, stazionano nei luoghi più frequentati della città e offrono i primi controlli alle persone che altrimenti non si rivolgerebbero ai sanitari e, se è il caso, provvedono a far sì che chi ha bisogno riceva, gratuitamente, le cure necessarie.

Medici

Tra i medici volontari dell’associazione - circa ottanta alcuni in pensione, altri ancora in attività - ci sono anche odontoiatri, psicologi e infermieri; ai sanitari si aggiunge una ventina di altri volontari che aiutano l'associazione a realizzare i progetti.