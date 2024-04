Meneghini presenta in Europa la sua attività contro il bullismo

Davide Meneghini consigliere comunale della lista Peghin presenta in Europa le attività della Fondazione Libra di Padova sul bullismo: «Lo abbiamo fatto con l'europarlamentare Basso, la dottoressa Filieri e la dottoressa Battaglia - attuali Presidente e Vicepresidente di questa realtà, si tratta del primo centro europeo di ascolto per le vittime di bullismo con il supporto di professionisti esperti in materia».

Il fenomeno

«Il bullismo ha varie forme di violenza fisica e psicologica che può condizionare le vittime nell'intero arco della loro vita, temi come l'esclusione e la discriminazione sono fattori di questa problematica che meritano una particolare attenzione - spiega Meneghini - .Questo fenomeno ha già portato al suicidio, alla depressione e ad altre cattive situazioni di troppe persone. Educare alla relazioni, al vivere con rispetto con gli altri dovrebbe essere alla base della nostra società sempre più aperta alle diversità per cogliere al meglio le potenzialità di tutti».