Mercato Immobiliare: l'Agenzia delle Entrate parla di settore in salute. Ascom: «Poca offerta»

I dati ufficiali dicono che i volumi di compravendite del 2022 rispetto al 2021 mostrano una crescita complessiva del Veneto contenuta (+1,44%) in confronto all’aumento nazionale (+4,68%). Per Padova la situazione non è brillantissima seppure in leggero aumento. «La nostra provincia, con un +0,26% direi che complessivamente tiene – spiega Silvia Dell’Uomo, presidente degli agenti immobiliari della Fimaa Ascom Confcommercio di Padova– e, per certi versi, conferma una maggiore brillantezza del mercato in città (+2,16%) rispetto alla provincia che è in leggera contrazione (-0,50%)». Un fenomeno molto più accentuato a Belluno (dove la città cresce di un +4,06%) e a Venezia (+3,62%), anche se per il capoluogo regionale non bisogna farsi fuorviare rammentando che Venezia significa anche Mestre, Marghera, ecc. Male invece Treviso in flessione di un -0,85%.

Padova

«Tornando alla nostra provincia – evidenzia la presidente – al di là dei dati che mettono in relazione il 2022 col 2021, ciò che riveste maggiore interesse è il raffronto col 2019, ultimo anno pre-pandemico». Rispetto a quell’anno, infatti, la città registra un aumento del 57,03% ed il resto della provincia addirittura del 74,72, il che porta ad un positivo 34,25% il dato totale. «Va detto – sottolinea Dell’Uomo – che i dati, pur importanti, non dicono comunque compiutamente qual è la situazione. Con riferimento alla città di Padova, infatti, stiamo assistendo ad una forte crescita della domanda di immobili alla quale però non corrisponde parimenti un’offerta all’altezza delle attese. Risultato: l’incremento è forzatamente limitato». La qual cosa conferma come l’investimento sul mattone, in tempi di inflazione a due cifre e nonostante i tassi dei mutui si adeguino alle decisioni della BCE, sia tornato prepotentemente in auge. «I prossimi mesi – conclude Silvia Dell’Uomo – ci diranno se e come si potrà evolvere il mercato anche alla luce della situazione internazionale»