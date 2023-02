Dossi rallentatori e nuovi sensi di marcia: cambia la viabilità in zona termale

Continuano nel centro di Montegrotto Terme le modifiche alla viabilità per rendere più sicura la città per pedoni e ciclisti riducendo la velocità delle automobili.

Viabilità

«La prima modifica - spiega Riccardo Mortandello - riguarderà la circolazione delle auto provenienti da parco Mostar in direzione via Marza da via Giulio Cesare: per limitare la velocità, le auto saranno obbligate girare a destra o a sinistra. Via Giulio Cesare infatti diventerà una strada chiusa, accessibile nel tratto finale solo per i residenti. Sempre in prossimità della rotonda che insiste tra via Giulio Cesare, via Scavi e via Tiberina abbiamo installato due dossi con l’obiettivo di rallentare la velocità delle auto in un rato dove ci sono molti ragazzi che girano in bicicletta. I dossi sono stati recuperati dal parco di via Donizetti messo in sicurezza con una recinzione». Infine, a beneficio dei cittadini e dei turisti che si recano in stazione a prendere il treno nel tratto finale di in via Scavi sono stati creati 33 nuovi parcheggi ambo i lati della strada.