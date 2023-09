Il Comune affitta il monastero di Santa Chiara per dare una casa alla Croce Rossa

Il Comune di Montegrotto Terme prenderà in affitto per due anni il Monastero di Santa Chiara di proprietà dei Frati Minori di Sant’Antonio. Con un affitto di 70 mila euro l’anno il Comune avrà la disponibilità della struttura dove trasferirà quanto prima la sede della Croce Rossa Italiana Terme Euganee in modo da poter eseguire i lavori di ristrutturazione per l’adeguamento statico dell’attuale sede di via Caposeda, finanziati con fondi Pnrr.

Monastero

Il monastero era casa di riposo per le suore dell’ Istituto Suore Terziarie Francescane Elisabettine, ed è rimasto vuoto dal 2021: la Croce Rossa Italiana occuperà una parte del piano terra. Per il resto della struttura, l’amministrazione ha diverse ipotesi di utilizzo: aule studio, spazi di coworking, sede per corsi di musica, teatro, lingue, presentazioni di libri. Il monastero infatti è dotato anche di una chiesetta che può essere usata come auditorio. Le 25 stanze presenti potranno inoltre essere utilizzate in caso di necessità per emergenze abitative. «L’intenzione della nostra amministrazione - spiega la vicesindaca Elisabetta Roetta - è dedicare il piano superiore ad un servizio di accoglienza abitativa, per dare risposta ai bisogni di persone adulte e nuclei familiari in difficoltà. Si tratta di un servizio di accoglienza temporanea, che avrà lo scopo di favorire il raggiungimento dell’autonomia abitativa. Per il piano terra si vuole creare spazi aperti a tutta la cittadinanza con iniziative di vario genere ricreative, culturali, associative, servizi per i bambini e per i giovani». Aggiunge il sindaco Riccardo Mortandello: «Siamo aperti anche a idee e suggerimenti da parte dei cittadini che in questo luogo potranno trovare anche semplicemente uno spazio per leggere un libro in tranquillità nel bellissimo chiostro del monastero».