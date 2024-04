Gemellaggio Jesi Monselice nel nome di Federico II

Monselice e Jesi gemellate nel nome di Federico II e del suo “Piatto”. La città di Monselice è stata protagonista a Jesi, nelle Marche, dove l’imperatore nacque il 26 dicembre 1194, grazie al progetto “Il Piatto di Federico II” e alla sua promozione a livello nazionale. L’importante evento, molto seguito dai cittadini presenti nella prestigiosa sala di Palazzo della Signoria, ha visto il coinvolgimento di una nutrita delegazione partita da Monselice e guidata dall’assessore alla Giostra, Luca Piccolo. Presente la sezione monselicense dell'Ascom Confcommercio di Padova, che sin dall’inizio si è prodigata coinvolgendo i ristoranti del territorio; era rappresentata dal vicepresidente mandamentale Maurizio Drago e dal segretario Mirco Pedrotta che hanno sostenuto l’opportunità di “fare squadra” per la crescita economica delle attività che possono incentivare il turismo, in questo caso valorizzando le tipicità gastronomiche.

Gemellaggio

I rappresentanti dell’Ascom Confcommercio monselicense si sono quindi incontrati con i colleghi delle Confcommercio di Jesi e Ancona che hanno condiviso il progetto. La trasferta jesina ha visto la delegazione monselicense, ospite della Fondazione Federico II, far visita al Museo dello Stupur Mondi, per essere poi invitata all’istituto regionale marchigiano enogastronomico dove sono stati presentati i prodotti del territorio. A complimentarsi per l’iniziativa avviata da Monselice anche il sindaco di Jesi, Lorenzo Fiordelmondo che ha sottolineato come un gemellaggio Monselice-Jesi vada assolutamente promosso, ovviamente con il sostegno dei ristoranti e delle attività economiche presenti sul territorio.