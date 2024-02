Giorgia Bedin pronta a scendere in campo per la conferma a sindaco

Giorgia Bedin, sindaco uscente di Monselice, dopo cinque anni di intenso lavoro coronato da numerose soddisfazioni personali ha sciolto i dubbi ed è pronta per giocarsi la propria ricandidatura a primo cittadino. Spetterà ora ai cittadini decidere alle elezioni amministrative previste per l'8 e il 9 giugno. L'annuncio ufficiale è stato dato oggi 22 febbraio dal segretario della sezione Lega di Monselice, Antonio Bisarello che ha riferito: «La sezione Lega comunale è orgogliosa di sostenere la ricandidatura del sindaco in carica, una donna tenace e capace, i cui valori e la dedizione alla nostra comunità hanno reso possibile la realizzazione di

progetti significativi per il nostro territorio».

La presentazione ufficiale

Giorgia Bedin svelerà i suoi progetti in vista del voto domani 23 febbraio alle 12 nella sala conferenze dell'hotel Blue Dream di Monselice. Numerosi gli ospiti presenti alla conferenza, tra cui spicca quella del segretario regionale della Liga Veneta e sindaco di Borgoricco, Alberto Stefani. Oltre a lui, ha dato la sua disponibilità a presenziare il capogruppo di Liga Veneta per Salvini premier, il consigliere regionale Giuseppe Pan. La candidatura bis di Giorgia Bedin, di fatto, non è mai stata in dubbia, ma ora è arrivata l'ufficialità e inizia a delinearsi il quadro dei candidati in vista delle urne.