Ricordato Alfredo Costantini a 41 anni dal tragico conflitto a fuoco

Ieri 15 aprile si è celebrato il 41° anniversario della morte del vice brigadiere Alfredo Costantini. Alle 11.30, il prefetto Francesco Messina, il generale di corpo d’Armata Maurizio Stefanizzi, comandante interregionale “Vittorio Veneto” di Padova, il sindaco di Montegrotto Terme Riccardo Mortandello, il consigliere provinciale Massimo Momolo ed i familiari dell’eroe hanno deposto una corona ai piedi della lapide commemorativa dell’evento a ricordo del conflitto a fuoco avvenuto il 14 aprile 1983 in cui rimase coinvolto Alfredo Costantini, con la benedizione impartita ed una preghiera in memoria del militare resa dal 2° cappellano militare capo, don Corrado Tombolan. Presenti anche il generale di brigata Giuseppe De Liso, comandante della legione carabinieri “Veneto”, il colonnello Michele Cucuglielli comandante provinciale di Padova, una rappresentanza di militari del comando Compagnia di Abano Terme, dell’associazione nazionale carabinieri e dell’ANFor oltre ad una scolaresca dell’istituto comprensivo di Montegrotto Terme e del consiglio comunale dei ragazzi.

In memoria

A seguire hanno preso la parola una studentessa dell’istituto comprensivo che ha dato lettura di un breve pensiero in memoria del vice brigadiere, la nipote Anna Barboni, il sindaco del comune di Montegrotto Terme, il prefetto di Padova e in chiusura il generale di corpo d’Armata Maurizio Stefanizzi. Particolarmente sentite e condivise sono state le parole del prefetto di Padova e del generale Maurizio Stefanizzi che hanno richiamato i sentimenti di abnegazione e spirito di sacrificio per il bene comune, esaltando la figura di un servitore dello Stato che ha scelto di adempiere al proprio dovere con onore e disciplina fino all’estremo sacrificio, in coerenza con l’impegno assunto prestando giuramento di fedeltà alla Repubblica. Non esiste futuro senza memoria.