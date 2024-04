Pulizie di primavera e sfalci per il verde pubblico nella zona termale

Al via la stagione degli sfalci a Montegrotto Terme. «L’enorme patrimonio verde di questo Comune - ricorda il sindaco Riccardo Mortandello - costituisce una grande ricchezza, ma anche un grande impegno per la manutenzione: 560 metri quadri di aree a verde, 100 mila metri quadri di cigli da sfasciare oltre a 10 mila metri quadri di aiuole decorative, quasi 5 mila metri lineari di siepi e arbusti tappezzanti da manutenere e oltre 80 mila metri di marciapiedi che vanno regolarmente diserbati». L’ufficio Ambiente con l’arrivo della primavera ha dato il via ai regolari interventi di sfalcio dell'erba nei parchi, piazze erbose, aree cani e parchi giochi; sfalcio nelle aree verdi, aiuole stradali, spartitraffico, scarpate, argini, spollonature degli alberi stradali e delle aree verdi, potatura di siepi e arbusti, piccoli interventi manutentivi relativi ad arredi, impianti di irrigazione, piante ornamentali e spontanee e rimozione di erbe infestanti.

Le tipologie di intervento

La manutenzione è affidata a quattro ditte specializzate che si occupano anche dello smaltimento finale delle ramaglie e degli altri rifiuti vegetali generati dalle attività manutentive. Le operazioni e seguono un calendario di massima già definito ma soggetto a variazioni in base al tempo atmosferico, alle esigenze delle ditte interessate o a cause di forza maggiore. Il principio guida delle attività è quello del mantenimento di standard qualitativi rigorosi. Per questo motivo la situazione del verde orizzontale in città è continuamente monitorata al fine di programmare gli interventi in base alla crescita vegetativa, a sua volta influenzata dalle condizioni di luce, temperatura e precipitazioni atmosferiche. «Siamo partiti con il piano sfalci per questa stagione - afferma l’assessora al Verde Laura Zanotto - e siamo pronti a intensificare ulteriore ulteriormente l'attività che si interromperà solo nei giorni di pioggia».

Le opere già terminate

A sabato 30 marzo sono stati eseguiti gli sflaci di Parco Mostar del relativo parcheggio, di parco Primo Maggio, delle vie Tiberina, Claudiana, Diocleziana, Flavia, Liviana, Aureliana, Caposeda, Aureliana, viale della Croce Rossa. dell’area pedonale di via Manzoni, di piazza Carmignoto, e del quartiere Platone, della zona del Duomo, di piazza Mercato, e del parco e pianoro di villa Draghi. Sono in corso di sistemazione le aiuole della zona del municipio, di viale Stazione e di tutte le rotonde di ingresso. E’ stato sistemato il verde nella scuola Ruzzante e nel Micronido di Mezzavia, in corso le scuole Nievo, Vivaldi e Don Milani. Il diserbo verrà iniziato, a partire dalle zone centrali, appena smetterà di piovere.