Palazzo del turismo, Mortandello avverte: «Nessun cambio di destinazione d'uso»

Riccardo Mortandello, sindaco di Montegrotto Terme, saluta con favore l’istituzione di un tavolo provinciale di lavoro con il compito di risolvere le annose questioni del Palazzo del Turismo di Montegrotto Terme e del Kursaal di Abano entrambi di proprietà della Provincia, situati nel centro dei rispettivi comuni e in stato di degradante abbandono.

Palazzo del Turismo

«Apprendo con favore - afferma Mortandello - che sia la Provincia, nelle persone del suo presidente Sergio Giordani, del vicepresidente Daniele Canella e del suo delegato alla Promozione del Territorio e del Termalismo Federico Barbierato, sia gli albergatori termali rappresentanti dal presidente di Federalberghi Terme Walter Poli considerano orami ineludibile trovare a stretto giro una soluzione che rilanci due edifici che con il loro degrado sono un grave danno per il centro delle rispettive cittadine, a vocazione turistica. Per quanto riguarda il Palazzo del Turismo ci tengo però a sottolineare che l’edificio si affaccia sui preziosi scavi delle Terme romane e pertanto è impensabile un cambio di destinazione d’uso. Le strade possono essere solo il suo rilancio o la sua demolizione». Il Palazzo del turismo di Montegrotto Terme è stato costruito con il denaro dell’ente di promozione turistica locale e degli albergatori di Montegrotto e che è finito nel patrimonio della Provincia solo attraverso passaggi normativi che hanno portato i beni delle ex Aziende di Promozione turistica prima alla Regione e poi alle Province. «Considerata la sua storia - afferma Mortandello - penso che sia da valutare seriamente l’opportunità per la Provincia di cedere l’immobile del Palazzo del Turismo nello stato di degrado in cui è al Comune di Montegrotto gratuitamente o ad una cifra simbolica, considerato che per l’amministrazione comunale sono aperte varie strade per un rilancio e per la sua futura gestione che sono molto più complesse, se non impossibili, per l’amministrazione provinciale. In ogni caso ribadisco che per la nostra amministrazione è impensabile un cambio di destinazione d’uso a commerciale o a residenziale».