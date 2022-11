Mura cinquecentesche, prove tecniche d'illuminazione. A gennaio gli 11 chilometri tutti a led

Durante il weekend i padovani avranno incrociato per la prima volta le mura cinquecentesche illuminate. Si trattava in realtà di prove di collaudo. Entro gennaio però riguarderanno tutti gli 11 chilometri di mura. «Erano prove illuminotecniche – spiega il vicesindaco, Andrea Micalizzi – perché finalmente stiamo arrivando alle fasi finali dell'installazione. Ora le prove dureranno un po', perché dobbiamo rispettare le prescrizioni e perché non tutti i tratti di mura sono uguali. Finora sono andate benissimo e contiamo di ultimare tutto entro l'inizio dell'anno. Parliamo di un progetto importante che valorizza sia le parti che abbiamo restaurato, sia quelle che stiamo restaurando e mostra molto meglio la bellezza delle nostre mura. Come leggevo in un recente sondaggio, i padovani contano molto su questa parte di patrimonio storico-culturale e quindi noi illumineremo anche le parti che non sono restaurate e dove non è stato ancora progettato nulla. Questo le renderà più riconoscibile anche ai cittadini oltre che ai turisti». Le prove sono state condotte al Parco Fistomba, sulle mura attugue al Portello e nelle prossime settimane si sposteranno su tutte le altre.