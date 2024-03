Funerali di Alexei Navalny, un minuto di raccoglimento a Palazzo Moroni

L’associazione Amiderus e l’assessorato alla Pace e ai Diritti Umani del Comune di Padova ha organizzato alle ore 14 in punto di oggi, venerdì 1 marzo, un momento di raccoglimento proprio nelle ore in cui a Mosca si svolgevano i funerali di Alexei Navalny, attivista politologo e blogger russo morto lo scorso 16 febbraio in carcere a Charp dove era detenuto dopo aver attaccato Vladimir Putin.

Navalny

Presenti per il Comune l’assessora alla Pace e ai Diritti Umani Francesca Benciolini e l’assessore alle attività economiche Antonio Bressa. Nel cortile di Palazzo Moroni sono stati deposti dei fiori nel luogo dove già nei giorni scorsi erano state collocate immagini del dissidente russo ucciso, sotto le quali sono stati accesi alcuni lumini. L’assessora Benciolini ha ricordato l’importanza di difendere sempre e ovunque la libertà di espressione, primo e insostituibile cardine di ogni democrazia.