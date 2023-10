Navigli, nuovo bando per la gestione della kermesse estiva del Portello

La giunta comunale ha approvato i criteri con i quali sarà assegnata, tramite gara ad evidenza pubblica, la concessione dell’area dove da molti anni si svolge l’evento estivo conosciuto come “Navigli”. La concessione, a titolo oneroso, avrà una durata di 4 anni e scadrà il 31 dicembre 2027, in linea con la scadenza della concessione dell’area demaniale lungo il Piovego firmata dal Comune di Padova con il Genio Civile. Le prescrizioni alle quali dovranno rispondere i concorrenti così come i criteri di aggiudicazione, saranno evidenziati nel dettaglio nel bando di gara così come i tempi per presentare le offerte. Il documento approvato dalla Giunta dà però già una serie di interessanti indicazioni in merito.

Il bando

All'interno dell'area indicata che, ricordiamo, va dalla passerella “Balbino del Nunzio a Porta Portello, il concessionario, previa acquisizione delle necessarie autorizzazioni, nulla osta, ecc., potrà installare delle strutture temporanee per attività di somministrazione di alimenti e bevande per massimo 4 mesi all’anno, anche continuativi, indicativamente nel periodo compreso tra aprile e luglio. Per tutta la durata della concessione (e, quindi, per 12 mesi all’anno), il concessionario dovrà provvedere alla cura dell'area, comprensiva anche della manutenzione ordinaria del verde, della pulizia e della gestione dei rifiuti. Ai fini della tutela della civile convivenza e della sicurezza dell’area, il concessionario dovrà dotarsi di un congruo numero di servizi igienici e di un adeguato numero di street tutor, il cui servizio si dovrà protrarre per almeno un’ora oltre l’orario di chiusura dei chioschi, controllando anche le aree limitrofe. Pronti a partecipare gli attuali gestori Matteo Magrini e Nicola Zoppelletto, ma probabilmente anche il loro ex socio (con cui hanno battaglie legali in corso), Chicco Contin.

L'obiettivo

L’obiettivo dell’amministrazione è quello non solo di valorizzare l’area da un punto di vista strettamente patrimoniale, ma anche di mettere a disposizione dei giovani un'area nella quale poter trovare proposte di intrattenimento nella stagione estiva che consentano, altresì, di alleggerire la pressione nelle piazze del Centro storico e del Portello affollate da giovani e studenti universitari. L’assessore alle attività economiche Antonio Bressa, sottolinea: «I Navigli sono una iniziativa importante ed affermata, che permette di dare una offerta, nella primavera estate padovana, ai tantissimi studenti che frequentano la nostra città e ci permette di delocalizzare le presenze rispetto alle Piazze del Centro. Ma soprattutto con questo nuovo bando vogliamo premiare iniziative che siano di intrattenimento e di somministrazione e che puntino anche a portare contenuti culturali e sociali, con attenzione all’ambiente e con tutti gli accorgimenti per integrare l’iniziativa con il resto del quartiere nel rispetto della convivenza civile.

Le parole del vicesindaco Micalizzi

Il vicesindaco Andrea Micalizzi, spiega: «Entro fine mese uscirà il bando. Siamo arrivati a questo appuntamento anche con un confronto con la cittadinanza, le associazioni, le categorie. Vogliamo che l’iniziativa sia un evento che richiama tanti ragazzi e giovani della città come è tradizione dal 2006, ma che sempre più si combini con il quartiere con una convivenza sempre migliore».