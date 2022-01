No Vax in piazza: «Depositate 500 denunce in Procura. E ora tocca a Flor»

Continuano i sabato No Vax a Padova. Il numero dei manifestanti si va via via riducendo nel corso dei mesi, ma gli "irriducibili" non lasciano il campo di battaglia. Anche oggi, 29 gennaio, circa 300 persone si sono riunite in piazzetta Sartori per urlare il loro "no" a vaccini e green pass. Dal palco sono state annunciate denunce nei confronti del direttore generale della sanità veneta Luciano Flor e del sottosegreatrio alla salute, Pierpaolo Sileri: «Andremo in Procura a denunciare anche loro. Ne abbiamo già depositate 500. Hanno violato i nostri diritti umani e forzato i trattamenti sanitari».