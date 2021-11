No Vax sfrattati dalla zona Ospedale e spediti al Santo: «Nunzia Schilirò una di noi»

E' in corso oggi 18 novembre la manifestazione dei sanitari No Vax e No Green Pass, sostenuta anche dai movimenti civici nati attorno alla contestazione. Inizialmente la protesta era stata prevista in zona Ospedale, ma dalla Questura è arrivato l'ordine di spostare tutti in piazza del Santo, in modo da non far venire in contatto con eventuali medici o pazienti. Il sit-in è previsto fino alle 16 di oggi, ma finora si sono presentati solo una cinquantina di persone, che hanno mostrato slogan a sostegno di Nunzia Schilirò, la ex vice questora di Roma sospesa perché contraria al Green Pass.