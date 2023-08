NonSoloSport Week, una settimana di sport solidarietà ed eventi in Prà

In occasione del trentesimo anniversario dalla sua fondazione, "NonSoloSport" avvia la "NonSoloSport Week", un evento straordinario che riunirà sport, musica, e momenti di aggregazione dal 6 al 10 settembre in Prato della Valle a Padova. Organizzata con il patrocinio del Comune di Padova, del Coni e del Cip, rappresenta l'evoluzione naturale di tre decenni dedicati all'eccellenza e all'innovazione nel mondo dello sport. «Attraverso questa iniziativa, ci proponiamo di condividere la nostra passione e riconoscenza con la città che ha visto nascere il primo negozio il 6 settembre 1993» dicono gli organizzatori.

La settimana di sport e non solo

Il fulcro di questa settimana sarà il Villaggio Sportivo allestito nel suggestivo scenario di Prato della Valle, un'oasi di benessere dove appassionati e atleti potranno immergersi in un'esperienza multisportiva senza precedenti. Dai campi di atletica ai campi da tennis, dal calcio alla scherma, il Villaggio accoglierà un'ampia gamma di discipline sportive per soddisfare ogni interesse. Un mix perfetto di sport e intrattenimento, la NonSoloSport Week ospiterà anche esibizioni musicali e truck gastronomici, trasformando Prato della Valle in un crocevia di emozioni e cultura. Gli atleti locali e le squadre del cuore di Padova saranno i protagonisti indiscussi di questa celebrazione, presentando le loro formazioni e interagendo con la comunità in un'atmosfera unica.

La 10 chilometri

Il momento culminante di questa settimana senza pari si verificherà domenica 10 settembre con il ritorno atteso della NonSoloSport Race, la corsa di 10 chilometri attraverso le strade del centro storico di Padova. I i proventi dell'evento che andranno a sostenere l' "Isola che c'è" per l’Hospice Pediatrico di Padova, e "Casa Priscilla". Un'iniziativa che oltre il tempo ha dimostrato l'incredibile forza dell'unione e del sostegno alla comunità. La giornata di venerdì 8 settembre vedrà inoltre la presenza di Samuele Ceccarelli. L’atleta, campione europeo dei 60 metri piani indoor a Istanbul 2023, sarà in prato della Valle in qualità di testimonial all’interno dell’evento Forever Faster di Puma.

Trops

Renato Fantin, Socio e Ad dell'Azienda Trops Spa, condivide il suo entusiasmo: «Questa iniziativa rappresenta il nostro modo di esprimere gratitudine alla città di Padova, che ha reso possibile il nostro cammino di crescita e successo per tre decenni. Il Villaggio Sportivo simboleggia l'unità e la passione che ci guidano, mentre la Race riflette il nostro impegno sociale. Invito tutti i padovani a unirsi a noi in questa celebrazione straordinaria, condividendo lo spirito del movimento e contribuendo alla causa benefica». Per maggiori informazioni e iscrizioni, basta visitare gli store o il sito web www.nonsolosport.it. Le iscrizioni saranno possibili anche presso i punti dedicati all'interno del Villaggio Sportivo in Prato della Valle, dal 6 al 10 settembre.