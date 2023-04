Barriere architettoniche addio. A Noventa il parco sarà più inclusivo

Cantieri aperti oggi, 12 aprile a Noventa Padovana. Operai al lavoro a Oltrebrenta, nelle zone limitrofe all'area verde di via Salata e intorno al ponte che collega la frazione con Noventana. «Si tratta di due interventi programmati dalla nostra amministrazione – spiega il sindaco Marcello Bano – che riguardano la sicurezza stradale e l'abbattimento delle barriere architettoniche». Questi interventi vengono realizzati grazie a uno stanziamento di circa 90mila euro che prevede anche il rifacimento dei passaggi pedonali di via Roma: questo ulteriore cantiere partirà nei prossimi mesi, al termine degli imminenti lavori di sostituzione delle condotte del gas lungo la via principale di Noventa.

Barriere architettoniche

«Intorno al parco "I Carpini", e precisamente in via Tazzoli, Montegrappa, Isonzo, Toti e Salata - ha proseguito il primo cittadino - stiamo procedendo al rifacimento di tutti i marciapiedi. In corrispondenza dei passaggi pedonali stiamo realizzando nuove rampe con pendenza massima dell'8%, in modo da permettere alle persone in carrozzina un accesso più agevole all'area verde, importantissima per la vita di un quartiere finora troppo poco considerato. Pianteremo inoltre nuovi pali dell'illuminazione pubblica per migliorare la sicurezza degli attraversamenti in via Tazzoli».

Nuovo passaggio pedonale

«Per quanto riguarda il ponte, stiamo creando un nuovo passaggio pedonale, ben segnalato, che consentirà l’attraversamento sicuro di via Oltrebrenta. Tale intervento cruciale - ha concluso Bano - garantirà il collegamento protetto tra la pista ciclabile sull'argine sinistro del Brenta e gli itinerari ciclabili che permettono le escursioni lungo il fiume sin direzione Venezia. Prevediamo inoltre un restringimento di via IV Novembre per limitare la velocità delle auto, l’eliminazione delle strisce pedonali esistenti in corrispondenza della trattoria Marziano e la realizzazione di un nuovo attraversamento in prossimità del ponte, sostituendo la segnaletica relativa alle fermate del bus in entrambi i sensi di marcia. Grazie a questo nuovo disegno, i passeggeri che scenderanno dall’autobus, in entrambi i sensi di marcia, troveranno le strisce nella parte posteriore del mezzo, aumentando di molto la sicurezza».