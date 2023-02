Nuova Pediatria, ormai completato il primo step: «Sarà pronta entro fine 2024»

«Il primo step è ormai completato»: lo annuncia con aria soddisfatta Giuseppe Dal Ben, direttore generale dell'Azienda Ospedaliera di Padova, parlando della nuova Pediatria.

Nuova Pediatria

Lo fa direttamente dal cantiere, che di giorno in giorno progredisce con l'obiettivo di rispettare la scadenza prefissata per il completamento dell'opera, ovvero la fine del 2024. Ultimata in queste ore la fase degli scavi archeologici anche nell'area ovest, è già in corso la bonifica bellica mentre quella dell'amianto si era già conclusa nelle scorse settimane. Per quanto riguarda la posa dei pali di fondazione e la prima gettata di cemento, nell'area est è già in corso la realizzazione del primo solaio, il che vuol dire che lo scheletro del piano interrato è stato praticamente completato. Pierfrancesco Mancini, direttore dei lavori, spiega a riguardo: «Abbiamo risolto le problematiche che si sono via via presentate in maniera tempestiva e brillante, consentendo di ridurre i tempi di realizzazione e di compensare il completamento della prima parte dei lavori. A breve si potrà partire con la realizzazione vera e propria dell'intero fabbricato: stiamo facendo e continueremo a fare tutto il possibile per ottenere il miglior risultato possibile nel minor tempo possibile dato che la nuova Pediatria ha una valenza significativa per la collettività».