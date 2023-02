Nuove infrastrutture per la mobilità al servizio della Fiera, arriva l'ok della Regione

La Giunta regionale del Veneto, su proposta della vicepresidente e assessore alle infrastrutture e trasporti Elisa De Berti, ha approvato gli schemi di convenzione da sottoscrivere con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e con il Comune di Padova per la realizzazione di infrastrutture per la mobilità al servizio del polo fieristico padovano.

Fiera e mobilità

La Fiera di Padova, in base alla legge n. 350/2003, è stata infatti ammessa a beneficiare di una linea di finanziamento statale, ad essa dedicata, destinata ad interventi infrastrutturali volti appunto a garantire il miglioramento della mobilità afferente al sistema fieristico. «La Fiera di Padova - afferma la vicepresidente De Berti - rappresenta un polo espositivo di grande attrattiva il cui valore esula dall’ambito meramente economico: il suo ruolo è cruciale non solo per la città ma anche per la Regione, oltre ad essere un riferimento per manifestazioni ed eventi a livello nazionale. Pensare ad interventi che consentano di migliorarne l’accesso e grazie ai quali la mobilità sappia dialogare con le reti di trasporti già presenti, è fondamentale per uno sviluppo ancora più ampio e strutturato dello spazio fieristico». Nel dettaglio si prevede la realizzazione, nell’ambito dell’asse di distribuzione urbana Est-ovest del Prusst - Programmi di riqualificazione urbana e sviluppo sostenibile del territorio, di una nuova rotatoria su via Maroncelli di collegamento con via Friburgo, per un costo complessivo di 800mila euro. Per l’utilizzo del finanziamento ministeriale (nei confronti del quale il Ministero stesso ha già espresso parere favorevole) devono appunto essere siglate dalla Regione due convenzioni, una con il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti e l’altra con il Comune di Padova, che rappresenta il soggetto attuatore. Il provvedimento approvato dalla Regione ha dato quindi via libera ad entrambe le convenzioni.